Δήλωση Ν. Παπανδρέου για τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, μιας γυναίκας,
που υπηρέτησε την πολιτική και την πατρίδα με σοβαρότητα και επίγνωση ευθύνης.
Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής, αλλά και ως υπουργός Δικαιοσύνης
και Πολιτισμού εργάστηκε άοκνα για την εύρυθμη λειτουργία τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Πολιτείας.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της»

Πέθανε η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής
