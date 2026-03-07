Δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης κας Ελένης Μαράκη για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η 8η Μαρτίου ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας είναι μια ημέρα υπενθύμισης και περισυλλογής. Μια στιγμή για να σταθούμε και να αναλογιστούμε την πορεία που έχει διανύσει το γυναικείο φύλο, στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, αλλά και την απόσταση που εξακολουθεί να μας χωρίζει από μια πραγματικά δίκαιη και ισότιμη κοινωνία.

Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στις γυναίκες που άνοιξαν δρόμους σε εποχές πολύ πιο δύσκολες από τη σημερινή, σε αυτές που αγωνίστηκαν για αυτονόητα δικαιώματα και σε όσες συνεχίζουν καθημερινά να διεκδικούν χώρο, αναγνώριση και σεβασμό. Είναι επίσης μια ημέρα που μας υπενθυμίζει ότι η ισότητα δεν είναι δεδομένη, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας, παιδείας και συλλογικής ευθύνης.

Στη σύγχρονη κοινωνία, οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά σε κάθε πτυχή της δημόσιας και κοινωνικής ζωής. Στην οικογένεια, στην εργασία, στην επιστήμη, στην εκπαίδευση και στα κοινά, συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο και στη συνοχή της κοινωνίας. Ωστόσο, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, στερεότυπα, ανισότητες και εμπόδια εξακολουθούν να υφίστανται, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο δρόμος προς την πραγματική ισότητα παραμένει ακόμη ανοιχτός.

Σε αυτή την πορεία, η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση έχουν καθοριστικό ρόλο. Η παιδεία αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται ο σεβασμός, η ισοτιμία και η δημοκρατία. Μέσα από την εκπαίδευση διαμορφώνονται οι αξίες των επόμενων γενεών και καλλιεργείται η συνείδηση μιας κοινωνίας που δεν ανέχεται τις διακρίσεις αλλά αναγνωρίζει ισότιμα την αξία κάθε ανθρώπου.

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από την ισότητα των φύλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διά βίου μάθηση και στην πρόσβαση όλων στη γνώση. Η ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από την εκπαίδευση δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας μας.

Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει ακόμη ότι η ισότητα δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Είναι μια αξία που μας αφορά όλους και μια ευθύνη που οφείλουμε να μοιραστούμε. Με συνέπεια, παιδεία και συνεργασία, μπορούμε να διαμορφώσουμε μια κοινωνία όπου κάθε γυναίκα θα μπορεί να προχωρά στη ζωή της με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες.