Ηράκλειο: Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι – Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος εξωτερικού συνεργείου και την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο
Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, στο Ηράκλειο Κρήτης, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος το πρωί του Σαββάτου άνδρας περίπου 65 – 70 ετών, ο οποίος έπεσε από ύψος την ώρα που εκτελούσε εργασίες στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Τον άτυχο εργαζόμενο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Ο άτυχος εργάτης ήταν μέλος εξωτερικού συνεργείου και την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο.

Αποτέλεσμα της πτώσης του από ύψος ήταν να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αναφέρει το ekriti.gr. Άμεσα εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο του ατυχήματος, με τους διασώστες να τον παραλαμβάνουν και να τον μεταφέρουν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Οι συνθήκες του εργατικού ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο κλιμάκιο της Αστυνομίας. Στον τόπο του ατυχήματος αναμένεται και κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας, την οποία ενημέρωσε το Σωματείο Οικοδόμων.

Team Πολ. Κρήτης
