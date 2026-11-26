Αλέξης Καλοκαιρινός: «Η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να ανεχθεί την επανεμφάνιση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» με οποιοδήποτε προσωπείο και οποιαδήποτε μορφή»

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου για την παρουσία Κασιδιάρη στη Χερσόνησο

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με αφορμή επερχόμενη παρουσία του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη σε εκδήλωση στη Χερσόνησο:

«Η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να ανεχθεί την επανεμφάνιση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», με οποιοδήποτε προσωπείο και οποιαδήποτε μορφή.

Και εν προκειμένω, όταν επιχειρείται η επαναδραστηριοποίησή της με τη φυσική ηγεσία των ίδιων ανθρώπων που καταδικάστηκαν για τα εγκλήματα της οργάνωσης. Είναι θεσμικά απαράδεκτο να επιχειρείται η επανένταξη τέτοιων μορφωμάτων στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Ως Δήμαρχος Ηρακλείου εκφράζω την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στο Δήμο Χερσονήσου στηρίζοντας και ενισχύοντας τη διαμαρτυρία του.

Η υπεράσπιση της Δημοκρατίας είναι υπόθεση όλων μας. Απέναντι στον φασισμό, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία, η απάντησή μας είναι ενιαία και ξεκάθαρη. Με αλληλεγγύη, σεβασμό και προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».