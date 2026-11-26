Το αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας στις 31 Δεκεμβρίου 2028 εξετάζεται θετικά από το υπουργείο, αφορά δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες σε 31 περιοχές

Θετική ανταπόκριση φαίνεται να συναντά το αίτημα του προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, για διετή παράταση της προθεσμίας αμφισβήτησης και διόρθωσης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, η οποία για συγκεκριμένες περιοχές εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το αίτημα προβλέπει τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας στις 31 Δεκεμβρίου 2028 και έχει τεθεί υπόψη του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστου Δερμεντζόπουλου, ο οποίος εξετάζει τη σχετική πρόταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πρώτες ενδείξεις από την πλευρά του υπουργείου είναι θετικές, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής οριστική απόφαση.

Η ενδεχόμενη παράταση αφορά δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε 31 περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας και της Αρκαδίας, οι οποίες εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό καθεστώς κτηματογράφησης κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4623/2019, χωρίς να έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου.

Γιατί ζητείται η παράταση έως το 2028

Το αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων αποσκοπεί στην προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων πολιτών που, για διάφορους λόγους, δεν κατάφεραν να αμφισβητήσουν ή να διορθώσουν τις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος στον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ζήτημα αφορά την αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου 2664/1998. Η αμφισβήτηση των πρώτων εγγραφών πραγματοποιείται με την άσκηση αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής ενώπιον του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 3481/2006 και δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4623/2019, η προθεσμία διορθώσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι 31 περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας και της Αρκαδίας, για τις οποίες η προθεσμία εκπνέει στο τέλος του 2026.

Τα αιτήματα των δικηγόρων

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων ζητεί να δοθεί επιπλέον χρονικό περιθώριο δύο ετών, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορέσουν να ελέγξουν τις εγγραφές που αφορούν τα ακίνητά τους και, εφόσον διαπιστώσουν ανακρίβειες, να προχωρήσουν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή προς τον υφυπουργό, η παράταση είναι αναγκαία για την προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων όσων δεν κατόρθωσαν να τηρήσουν την ισχύουσα προθεσμία. Για τον λόγο αυτό ζητείται η νομοθετική παρέμβαση που θα μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία από τις 31 Δεκεμβρίου 2026 στις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς η παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στη δυνατότητα δικαστικής αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών.