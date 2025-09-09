Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου: «Η αλήθεια και τα έγγραφα απέναντι στα λόγια αναλήθειας του υφυπουργού Υποδομών»

Μετά τη συζήτηση στη Βουλή, επίκαιρης ερώτησης για τη σωτηρία του σπουδαίου Μνημείου της Παπούρας, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, απαντάει ως εξής:

«Δεν ήταν έκπληξη για μας η απαράδεκτη, παραπειστική και ατεκμηρίωτη απάντηση του υφυπουργού Υποδομών στη Βουλή, ο οποίος δίκην αρχαιολόγου θεωρεί ότι «το μνημείο δεν είναι τίποτα το σπουδαίο». Μίλησε για «πλήρεις μελέτες», μας κατηγόρησε για παραφιλολογία, ανακρίβειες και ακρότητες, μας χαρακτήρισε φωνασκούντες, ενώ προσπάθησε να χρεώσει στον αγώνα του τελευταίου διμήνου για τη σωτηρία του σπουδαίου μνημείου, τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του νέου Α/Δ.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και την ενημέρωση των πολιτών, παραθέτουμε τα παρακάτω:

1.«Πλήρεις μελέτες»: Ουδέν αναληθέστερον. Απόδειξη, η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, 1/8/2025 με ΑΔΑ: 91Α846ΝΚΟΤ-ΕΛΕ, όπου αναφέρεται ότι:

«Εγκρίνεται: α) η προμελέτη εγκατάστασης ραδιοβοηθημάτων του Νέου Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ως αναπόσπαστου μέρους ………., η οποία υπεβλήθη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως η μόνη τεχνικά εφικτή λύση και

β) η προστασία, συντήρηση των αρχαίων καταλοίπων…».

Το ερώτημα: Είχε δηλαδή την 1η Αυγούστου πλήρεις μελέτες ο κ. Υφυπουργός, αλλά προτίμησε να μην τις καταθέσει στο ΚΑΣ;

2.α) «…η μόνη τεχνικά εφικτή λύση»: Παραπειστικό, ατεκμηρίωτο και αναληθές!: Η διερευνητική έκθεση της CYRRUS αναφέρει 201 σημεία, από τα οποία όμως εξετάστηκαν μόνο τέσσερις (4) θέσεις, η κορυφή 24 (Παπούρα) και οι θέσεις Αστερούσια: 28α και β, 29α, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΚΓ./Δ/ΥΠΑ 14582/9-7-2025 έγγραφο της ΥΠΑ. Και το χειρότερο: η σύγκριση για τη βέλτιστη λύση έγινε μόνο ανάμεσα σε δύο, την κορυφή 26 και την κορυφή 24!

2.β) Το ΚΑΣ, που συνεδρίασε 9/7/2025 στις 14:00, δεν είχε την τεκμηρίωση επιλογής της θέσης εγκατάστασης των ραντάρ στα χέρια του!!!. Το έγγραφο της ΥΠΑ πρωτοκολλήθηκε στο Γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού την επομένη, δηλαδή στις 10 Ιουλίου 2025 (αρ. πρωτ.: 316521) και διαβιβάστηκε με e-mail στις 17:40, την προηγούμενη ημέρα, ενώ η συνεδρίαση του ΚΑΣ ήταν στις 14:00. Επομένως, η εισήγηση της κ. Ελένης Κουντούρη και του Θ. Βλαχούλη έγινε χωρίς να έχουν στα χέρια τους το συγκεκριμένο κρίσιμο έγγραφο, που τεκμηριώνει τη «μόνη εφικτή λύση».

3.Η πιθανή μετάθεση του χρονοδιαγράμματος για το Α/Δ είναι κυρίως ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στις εγκρίσεις, στα υποέργα, στις μελέτες κλπ. Παράδειγμα: το τούνελ, που ήταν για 16 μήνες στο συρτάρι τους μέχρι να εγκριθεί, αλλά και τα συστήματα αεροναυτιλίας που είναι ευθύνη αποκλειστικά του Υπουργείου και της ΥΠΑ.

Από το 2018, που εγκρίθηκε η σύμβαση παραχώρησης, ασχολήθηκαν μόλις μετά το 2022 — όταν τους κατήγγειλα στη Βουλή κατά την ομιλία μου για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης — και ουσιαστικά ασχολούνται τον τελευταίο ένα χρόνο για να επιβάλουν (ο κ. Ταχιάος) τη λύση που καταστρέφει το σπουδαίο Μνημείο της Παπούρας και ταυτόχρονα αφαιρεί τη δυνατότητα για επέκταση του διαδρόμου στα 3.800 μ. από 3.200, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης.

4.«Φωνασκούντες», κατά τον κύριο υφυπουργό, είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας, που αποφάσισαν ομόφωνα απέναντι στην καταστροφή του σπουδαίου μνημείου, οι 2.500 πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο Κηποθέατρο «Νικος Καζαντζάκης» και ενέκριναν τη διακήρυξη για τη σωτηρία του Μνημείου της Παπούρας, οι 270 και πλέον αρχαιολόγοι που υπογράφουν απ’ όλο τον κόσμο, οι δεκάδες χιλιάδες που υπέγραψαν ηλεκτρονικά και οι 170 και πλέον φορείς που εξέδωσαν ψηφίσματα!

5.«Και μη νομίζετε ότι είναι τίποτα σπουδαίο το εύρημα»: Η απαξιωτική φράση του επίδοξου δήμιου του σπουδαίου μνημείου, που προτάθηκε από την Κίνα ανάμεσα στις πέντε (5) πιο σημαντικές αρχαιολογικές αποκαλύψεις του 2024 και από ευρωπαϊκό οργανισμό ανάμεσα στις τρεις (3).

6.Ακόμη περιμένουμε την απάντηση στο ερώτημα: Αν δεν υπήρχε ο λόφος Παπούρα, δεν θα γινόταν το νέο Αεροδρόμιο, ελλείψει θέσης για να τοποθετηθεί το ραντάρ;

Τέλος, θέλουμε να καλέσουμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την τακτική της καταστροφής του Μνημείου και να αναθέσει άμεσα μια μελέτη «χωρίς στεγανά και οδηγίες», που θα διερευνήσει πραγματικά τις άλλες και μάλιστα καταλληλότερες κορυφές, οι οποίες έμειναν εκτός της πρώτης έρευνας επειδή δεν είχαν απαλλοτριώσεις!

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και η Τοπική κοινωνία θα υπερασπιστούν «πάση θυσία» το σπουδαίο Μνημείο της Παπούρας».