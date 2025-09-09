Δήμος Ηρακλείου:Αυλαία για το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών με τη συναυλία της Γιώτας Νέγκα

Αυλαία για το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών με τη συναυλία της Γιώτας Νέγκα

Το πρόγραμμα για τις 9/9 και 10/9

Ξεναγήσεις, μουσικές διαδρομές, ομιλίες και συναυλίες έχει στο πρόγραμμα για τις δύο τελευταίες του μέρες το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών που διοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού με στόχο την ανάδειξη και ενσωμάτωση των Ενετικών τειχών της πόλης στην πολιτιστική ζωή των κατοίκων της και των επισκεπτών της.

Τη Δευτέρα στο Δασάκι του προμαχώνα Ιησού ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας διοργάνωσαν την αστροβραδιά Στη δύση του ηλίου ανατέλλουν τ’ αστέρια. Στον προμαχώνα Βηθλεέμ η Δημοτική Σχολή Χορού Ηρακλείου – Κέντρο Χορού παρουσίασε τμήμα της παράστασης Γράμματα σε καλλιτεχνική επιμέλεια και χορογραφία της Μαρίνας Χριστοδουλάκη.

Στο κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» πραγματοποιήθηκε η συναυλία Λαβύρινθος”: Έρρυθμος διάλογος σε καλλιτεχνική διεύθυνση του Ross Daly με τους κορυφαίους και διεθνώς αναγνωρισμένους μουσικούς κρουστών Pedram Khavarzamini, Sakir Ozan Uygan, Aleix Tobias Sabater κι ο Mahamadou Koné.

Το πρόγραμμα της Τρίτης 9/9

Την Τρίτη 9/9 στις 18:00 στον προμαχώνα Σαμπιονάρα θα πραγματοποιηθεί συναυλία από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου. Η ξενάγηση Γνωρίζοντας την Πύλη Σαμπιονάρα θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 και στις 19:00 σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου από τον αρχαιολόγο ΕΦΑ Ηρακλείου Γεώργιο Κατσαλή μέσα από μια σύντομη διαδρομή από τον Προμαχώνα Σαμπιονάρα στη Δουκός Μποφώρ και μέσω της στοάς στην έξοδο της πύλης.

Στις 20:30 στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» η Διαμάντη Κριτσωτάκη στο τραγούδι και στην σκηνική απαγγελία και η Ελένη Παπασπύρου στο πιάνο θα παρουσιάσουν την μουσική παράσταση “Είμαι ένας ποιητής που λοξοδρόμησε…” Ωδή στον Πάμπλο Πικάσο. Μια παράσταση μουσικής και λόγου που επιδιώκει να αναδείξει την ατμόσφαιρα εκείνη που διαπνέει τη μουσική και την ποίηση γύρω από την εποχή του ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο.

Η συναυλία 30 της ξεχωριστής ερμηνεύτριας της νέας γενιάς Μυρτώς Βασιλείου η οποία μετρά ήδη σπουδαίες συνεργασίες δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες θα πραγματοποιηθεί στον προμαχώνα Ιησού στις 21:30.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης 10/9

Την Τετάρτη 10/9 η εκπαιδευτική δράση Έφτανα στα μπεντένια κι ανάσαινα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης θα ξεκινήσει στις 16:00 με ώρα προσέλευσης 15:45 από το χώρο του Μουσείου και θα κατευθυνθεί προς τον προμαχώνα Παντοκράτορα.

Η εκπαιδευτική δράση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης για εφήβους και ενήλικες έχει σχεδιαστεί από το τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πραγματοποιείται με ελεύθερη συμμετοχή (απαιτείται τηλεφωνική κράτηση).

Με αφορμή τεκμήρια από τις συλλογές, τα αρχεία και τις εκδόσεις του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης αναζητάμε τα ίχνη της ιστορίας της πόλης στον σύγχρονο αστικό ιστό με επίκεντρο το βόρειο και βορειοδυτικό μέτωπο της ενετικής οχύρωσης. Υπεύθυνη για τη δράση διάρκειας 150 λεπτών είναι η μουσειοπαιδαγωγός Στέλλα Μαλλιαράκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις καθημερινά 09:15-15:00 καλώντας στο 2810 283219 (εσωτ. 101).

Στις 19:00 από τον προμαχώνα Παντοκράτορα ως τον προμαχώνα Βιτούρι θα πραγματοποιηθεί μουσική διαδρομή με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου.

Η ομιλία του Σπύρου Δημανόπουλου με θέμα «Μνημεία “δουλείας” ή “θαυμάσια”έργα του κρητικού λαού; Τα τείχη και η τουριστική αξιοποίηση του Ηρακλείου στον 20ό αιώνα» θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στο Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις». Στην εισήγησή του ο ιστορικός Σπύρος Δημανόπουλος εστιάζει στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που κατέστησαν τα τείχη της πόλης του Ηρακλείου βασικό τμήμα των προτάσεων τουριστικής αξιοποίησης της πόλης από τον Μεσοπόλεμο μέχρι και τη δεκαετία του 1960.

Με τη μεγάλη συναυλία της Γιώτας Νέγκα στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» ρίχνει αυλαία το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών στις 21:00. Η Γιώτα Νέγκα σε μια παράσταση-κατάθεση ψυχής, μέσα από τραγούδια τόσο της προσωπικής της δισκογραφίας (Θεοφάνους, Καλαντζόπουλος, Κραουνάκης, Καραμουρατίδης, Μωραΐτης κ.ά.) όσο και κορυφαίων ερμηνευτών και δημιουργών. Εισιτήριο: 5€, Μειωμένο: 2,5€ από την ticketservices.gr.

Χρήσιμες πληροφορίες για 2ο Φεστιβάλ των Τειχών – Candia Walls Festival

Είσοδος – Εισιτήρια:

• Η διάθεση των δελτίων δωρεάν εισόδου και των εισιτηρίων γίνεται μέσω της υπηρεσίας ticketservices.gr δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της κάθε παράστασης και έως την εξάντλησή τους.

• Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων και δελτίων δωρεάν εισόδου θα διατεθεί από το ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», για δημότες που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της κάθε παράστασης και έως την εξάντλησή τους.

• Τιμές εισιτηρίων: 5€ (κανονικό), 2,5€ (μειωμένο: μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑΜεΑ, άνω των 65, παιδιά έως 6 ετών).

• Γενική είσοδος στον Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ» 4€.

• Στις τιμές των εισιτηρίων δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

• Στις εκδηλώσεις που δεν ορίζεται δελτίο δωρεάν εισόδου ή εισιτήριο, η είσοδος είναι ελεύθερη.

Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας εδώ: www.ticketservices.gr/event/candia-walls-festival/

Υποστήριξη θεατών:

• Ώρα προσέλευσης: 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη της παράστασης.

• Για την είσοδο στις παραστάσεις είναι απαραίτητη η επίδειξη τυπωμένου ή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (όπου απαιτείται) καθώς και του αποδεικτικού δικαιώματος της έκπτωσης.

• Δεν επιτρέπεται η κράτηση θέσεων για θεατές που δεν βρίσκονται μέσα στον χώρο των Κηποθεάτρων, καθώς και η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης.

• Το προσωπικό των Κηποθεάτρων είναι διαθέσιμο να σας εξυπηρετήσει σε οτιδήποτε χρειαστείτε.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

• Στο γραφείο υποδοχής Κηποθέατρου «Ν. Καζαντζάκης» ή στο 2810242977 (Δευτέρα με Σάββατο 10:00-14:00 και 18:00-22:00).

• Στα κοινωνικά δίκτυα του φεστιβάλ: www.facebook.com/Candia-walls-festival και www.instagram.com/candia-walls-festival

Το πρόγραμμα επιγραμματικά εδώ:

Εκθέσεις φωτογραφίας:

– Κιόσκι Προμαχώνα «Ιησού»: Τείχη: Όρια, Αναμνήσεις, Διαδρομές

– Προμαχώνας «Μαρτινένγκο»: Φως και Σκιά: Ο Χορός της Αντίθεσης

Τρίτη 09.09 | 18:00

Προμαχώνας «Σαμπιονάρα»

Μουσική από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου

Τρίτη 09.09 | 18:30 και 19:00

Προμαχώνας «Σαμπιονάρα»

Ξενάγηση: Γνωρίζοντας την Πύλη «Σαμπιονάρα»

Τρίτη 09.09 | 20:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Μουσική παράσταση: “Είμαι ένας ποιητής που λοξοδρόμησε…” | Ωδή στον Πάμπλο Πικάσο

Τρίτη 09.09 | 21:30

Προμαχώνας «Ιησού»

Συναυλία: 30 | Μυρτώ Βασιλείου

Τετάρτη 10.09 | 16:00

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης προς τον Προμαχώνα «Παντοκράτορα»

Ξενάγηση: Έφτανα στα μπεντένια κι ανάσαινα | Εκπαιδευτική δράση | Ώρα προσέλευσης στο Μουσείο: 15:45

Τετάρτη 10.09 | 19:00

Μια μουσική διαδρομή με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου από τον Προμαχώνα «Παντοκράτορα» ως τον Προμαχώνα «Βιτούρι».

Τετάρτη 10.09 | 19:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Ομιλία: Μνημεία “δουλείας” ή “θαυμάσια” έργα του κρητικού λαού; Τα τείχη και η τουριστική αξιοποίηση του Ηρακλείου στον 20ό αιώνα | Σπύρος Δημανόπουλος

Τετάρτη 10.09 | 21:00

Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης»

Συναυλία: Γιώτα Νέγκα

Το πρόγραμμα αναλυτικά: https://www.heraklionculture.gr/wp-content/uploads/2025/08/Candia-Walls-Festival-e-book-2025.pdf

