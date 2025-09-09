Δήμος Ηρακλείου:Άνοιξε ο δρόμος για το έργο ανάπλασης της Λ. Καλοκαιρινού, από την Ίδης μέχρι την Γιαμαλάκη, προϋπολογισμού 1.620.000 ευρώ

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής με τους όρους του διαγωνισμού – Αλέξης Καλοκαιρινός: Ένα ακόμη έργο που προχωράει και αλλάζει το Ηράκλειο

Με την ομόφωνη έγκριση της εισήγησης της Δημοτικής Αρχής για τα τεύχη δημοπράτησης και τους όρους διακήρυξης του έργου της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης της Λ. Καλοκαιρινού, στο τμήμα από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, ανοίγει ο δρόμος για ένα ακόμη σημαντικό έργο στο Ηράκλειο.

Όπως τόνισαν κατά τις τοποθετήσεις τους ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση προϋπολογισμού 1.620.000 ευρώ, η οποία εντάσσεται στο αναθεωρημένο σχέδιο της νέας προγραμματικής περιόδου της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Ηρακλείου.

Με την ολοκλήρωση των έργων που αποσκοπούν στην ισόρροπη ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου, θα αλλάξει ριζικά η εικόνα της κεντρικής λεωφόρου, θα αναζωογονηθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και θα ενισχυθεί η εμπορική κίνηση.

Η περιοχή παρέμβασης του έργου αφορά σε μια έκταση μήκους περίπου 255 μέτρων και περιλαμβάνει διαπλάτυνση πεζοδρομίων, δημιουργία όδευσης τυφλών, νέες δαπεδοστρώσεις, νέες φυτεύσεις, νέο ηλεκτροφωτισμό και αναβάθμιση των υδραυλικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων. Παράλληλα, το έργο συναρθρώνεται με δυο ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή, την ανάπλαση και του δεύτερου τμήματος της Λ. Καλοκαιρινού, από τη Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα, αλλά και τη διαμόρφωση της οδού Μάχης Κρήτης από την Πλατεία Κόρακα μέχρι την οδό Εφόδου.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που συνδυάζουν δύο στρατηγικές, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και της ανάδειξης των Ενετικών Τειχών, τα οποία θα περάσουν στον Δήμο Ηρακλείου το επόμενο διάστημα με την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης που θα υπογραφεί με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το έργο της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης της Λ. Καλοκαιρινού, στο τμήμα από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, χρηματοδοτείται κατά 100% από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».