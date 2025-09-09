Κρητικές εξαγωγές: Κινήθηκαν με θετικό πρόσημο κινήθηκαν κατά το α’ εξάμηνο του 2025

Ο κλάδος των Τροφίμων και Ποτών, ο οποίος αποτελεί σχεδόν το 60% από τις κρητικές εξαγωγές

Αυξημένες κατά 4% σε αξία και 37,3% σε ποσότητα είναι οι εξαγωγές της Κρήτης κατά το α’ 6μηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των εξαγωγών της Κρήτης χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 έφτασαν το ποσό των 386,9 εκ. ευρώ έναντι των 372,2 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ σε ποσότητα έφτασαν τους 311.349 τόνους έναντι των 226.824 τόνους πέρυσι.

Κλάδοι

Ο κλάδος των Τροφίμων και Ποτών, ο οποίος αποτελεί σχεδόν το 60% του συνόλου των κρητικών εξαγωγών κατά το εξεταζόμενο διάστημα με 230,9 εκ. ευρώ, παρουσιάζει αύξηση ίση με 3,4% σε αξία και 17,4% σε ποσότητα.

Ο κλάδος των Χημικών & Πλαστικών έρχεται δεύτερος, με μερίδιο 24,3% επί του συνόλου των εξαγωγών της Κρήτης και αύξηση της τάξεως του 4,8% σε αξία και 8,2% σε ποσότητα. Ακολουθούν οι κλάδοι της Κλωστοϋφαντουργίας (μερίδιο 8,6% και αύξηση 3,7%) των Μηχανών & Συσκευών (μερίδιο 3,2% και αύξηση 7,8%), και με μικρότερα μερίδια τα Μέταλλα & κατασκευές, τα Δομικά Υλικά, η Λαϊκή Τέχνη και τα λοιπά βιομηχανικά προϊόντα.

Τρόφιμα & Ποτά

Στον αγροδιατροφικό τομέα, το Ελαιόλαδο έφτασε τα 139.8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση 0,6% σε αξία αλλά 55,7% σε ποσότητα, τα Κηπευτικά τα 62,3 εκ. ευρώ με αύξηση 10,5% σε αξία και 2,4% σε ποσότητα, η κατηγορία των Φρούτων & Καρπών τα 7,5 εκ. ευρώ και εντυπωσιακή αύξηση 63% και ακολουθούν οι κατηγορίες των Αρτοποιημάτων – Γλυκών – Ζαχαρωδών (αύξηση 10,5%), των Ψαριών & θαλασσινών (μείωση 31,9%) και των νερών – Αναψυκτικών – Χυμών (αύξηση 20%).

Βιομηχανία

Από τα προϊόντα εκτός αγροδιατροφικού τομέα, σημαντικές είναι οι εξαγωγές πλαστικών μεμβρανών και φύλλων, ειδών συσκευασίας από πλαστικές ύλες, διχτυών αγροτικής χρήσης και χρωστικών υλών.

Αγορές

Σχετικά με τις αγορές, οι κυριότεροι αγοραστές των κρητικών προϊόντων είναι η Ιταλία με τις εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 να φτάνουν τα 84,9 εκ. ευρώ, η Γερμανία με 60,8 εκ. ευρώ, η Γαλλία με 27,2 εκ. ευρώ, η Πολωνία με 23,7 εκ. ευρώ και η Κύπρος με 16,9 εκ. ευρώ. Τη δεκάδα των κυριότερων αγοραστών κλείνουν η Ολλανδία, η Βουλγαρία, οι Η.Π.Α., η Ρουμανία και η Αυστρία.

Για τον κλάδο των Τροφίμων & Ποτών, τους κυριότερους αγοραστές αποτελούν η Ιταλία, με τις εξαγωγές να φτάνουν τα 76,3 εκ. ευρώ και μερίδιο 33%, η Γερμανία με 45,5 εκ. ευρώ και μερίδιο 19,7%, η Πολωνία με 15,8 εκ. ευρώ και μερίδιο 6,8%, η Βουλγαρία με 12,2 εκ. ευρώ και μερίδιο 5,3% και η Αυστρία με 9,5 εκ. ευρώ και μερίδιο 4,1%. Ακολουθούν η Κύπρος, οι Η.Π.Α., η Ρουμανία, η Ολλανδία και η Σερβία.

Για το κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν της Κρήτης, το ελαιόλαδο, τους κυριότερους αγοραστές αποτελούν διαχρονικά η Ιταλία, η Γερμανία, οι Η.Π.Α., η Πολωνία και η Γαλλία.

Για τον κλάδο των Χημικών & Πλαστικών, οι κυριότεροι αγοραστές είναι η Γαλλία με 13,6 εκ. ευρώ, η Γερμανία με 9,2 εκ. ευρώ, η Ισπανία με 6,1 εκ. ευρώ, οι Η.Π.Α. με 5,9 εκ. ευρώ και η Ρουμανία με 5,6 εκ. ευρώ.

Νομοί

Αναφορικά με τους Νομούς της Κρήτης, εκτός από το Νομό Χανίων, ο οποίος παρουσίασε μείωση ίση με 16,9%, οι υπόλοιποι εμφάνισαν αύξηση και συγκεκριμένα ο Νομός Ηρακλείου 8,4%, ο Νομός Λασιθίου 38% και ο Νομός Ρεθύμνης 23,7% (σε αξία).

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚ, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, δήλωσε: «Από τις αρχές τους έτους παρατηρούμε μία σταδιακή εξισορρόπηση των κρητικών εξαγωγών, μετά την εκτόξευσή τους το 2023 λόγω των εξαιρετικά υψηλών τιμών του ελαιολάδου που καταγράφηκαν εκείνη τη χρονιά.

Σήμερα, με τις τιμές του ελαιολάδου να έχουν υποχωρήσει σημαντικά, η εικόνα των κρητικών εξαγωγών διαμορφώνεται σε πιο στέρεες βάσεις, γεγονός που μας επιτρέπει να αντλούμε πιο αξιόπιστα συμπεράσματα για την πραγματική δυναμική των προϊόντων μας».

«Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι κατά το α’ 6μηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση στους περισσότερους από τους βασικούς εξαγώγιμους κλάδους, όπως στα Τρόφιμα & Ποτά, τα Χημικά & Πλαστικά, την Κλωστοϋφαντουργία κ.α. Αυτή η θετική εξέλιξη δεν περιορίζεται μόνο σε αριθμητικό επίπεδο, αλλά αποτυπώνει και την αυξανόμενη αναγνώριση της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της ανταγωνιστικότητας των κρητικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές».

«Η συνέχιση αυτής της πορείας μας δίνει αισιοδοξία και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη των εξαγωγών και κατά τους επόμενους μήνες, ιδιαιτέρως μετά την επιβολή δασμών από την Κυβέρνηση Τραμπ, που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η πεποίθηση ότι η Κρήτη μπορεί να εδραιώσει ακόμα περισσότερο τη θέση της ως ένας ισχυρός και αξιόπιστος εξαγωγικός πυλώνας της χώρας είναι στο μυαλό και την πρακτική των Κρητών εξαγωγέων, αλλά χρειάζονται κινήσεις από την Πολιτεία προκειμένου να διευκολυνθεί το εξαγωγικό εμπόριο στο σύνολο της χώρας, με συγκεκριμένα μέτρα που ο ΣΕΚ έχει καταθέσει πολλάκις στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς».