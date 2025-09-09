Ε Π.Κ.Κρητης: “Γόνιμη υπηρξε, η συνάντηση μεταξύ μελων του Δ.Σ της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,με τον Αντιπεριφερειάρχη Χσνιων, κ.Νικο Καλογερη”

Ζέστη και εγκάρδια , υπήρξε η προγραμματισμένη συνάντηση απο μεριάς κ

Καλογερη ,προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ,παρά τα καυτά θέματα που τέθηκαν επί τάπητος , όπως ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Νοδοκομειο Χανίων, έλεγχοι στην αγορά,. ακρίβεια, δυσλειτουργία της Ένωσης, λόγω έλλειψης οικονομικής στήριξης τόσο από τους αρμόδιους Φορείς,(Κεντρική Διοίκηση.Περιφερειακη κ

α )όσο και από.τα μέλη της.

Τέθηκαν θέματα στήριξης των ευάλωτων καταναλωτών και η προστασία της κατοικίας τους από τους επερχόμενους πλειστηριασμούς..

Ο κ

Καλογερης, ακούγοντας την εισήγηση των θεμάτων ,από την Πρόεδρο της Ένωσης, κ Ιωάννα Μελακη, έδειξε πλήρη κατανόηση αυτών ,και υποσχέθηκε ότι θα είναι συμπαραστάτης στην κοινωνία ,σε θέματα της αρμοδιότητας του, υπογραμμίζοντας.οτι η ΑντιΠεριφέρεια Χανίων έδωσε μεγάλη βαρύτητα. Το φετινό καλοκαίρι στα.πολιτιστικα δρώμενα ,της Περιφέρειας των Χανίων, ενισχύοντας και πολιτιστικά και οικονομικά, τις δράσεις των συλλογικοτήτων , ώστε να υπάρξει μια υπέροχη προβολή του Νομού μας. προς τους επισκέπτες ντόπιους και ξένους.

Όσο αφορά, για τους ελέγχους στην Αγορά, υπήρξε Ενημέρωση.οτι το αρμόδιο ελεγχικο.τμήμα ενισχύθηκε, με την πρόσθεση ενός.υπαληλου ,τονίζοντας συνάμα τις μεγάλες ελλείψεις και τα κένα που αντιμετωπίζει η Αντιπεριφεια των Χανίων ,από πλευράς προσωπικού.

Για το θέμα.βιοσημοτητας της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ,απο.φορεις της Πολιτείας και αμέλειας καταβολής της ετήσιας συνδρομής από τα μέλη της, ο κ.Καλογερης, έδειξε πλήρη κατανόηση, έδειξε ουσιαστικό ενδιαφέρον και υποσχέθηκε την χρηματοδότηση της, του ποσού των 1000 ευρώ, ποσό που θα δώσει μια οικονομική ανάσα ,στην συλλογικότητα των Καταναλωτών.

Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να το εκφράσει ,ότι η υποδοχή από τον κ.Καλογερη, ήταν άψογη και η η συζήτηση υπήρξε αφενός ενημερωτική ,προς αυτόν ,για τις δράσεις της Ένωσης.και την ωφέλεια στην τοπική κοινωνία και πέρα από τον Νομό, από ανθρώπους εθελοντές ,που διαθέτουν τον χρόνο τους και τις γνώσεις τους ,σκοπεύοντας,.για μια καλύτερη.κοινωνια στο αύριο .

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη