Αυτοψία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Κ. κ. Άρη παπαδογιάννη στο Κολυμβητήριο Χανίων – «Θα παραδώσουμε στην κοινωνία ένα ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό κολυμβητήριο»

Αυτοψία στο εργοτάξιο του Κολυμβητηρίου Χανίων στη Νέα Χώρα, πραγματοποίησε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κ. Άρης Παπαδογιάννης, συνοδευόμενος από τεχνικό κλιμάκιο του Ο.Α.Κ..

Η επίσκεψη έγινε με την παρουσία του αναδόχου του έργου (ΤΟΞΟ ΑΕΤΕ), κ. Χαράλαμπου Παντελάκη, της προέδρου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων, κ. Σοφίας Τσισμενάκη, του προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, κ. Γιάννη Χίνου, του Διευθυντή Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ., κ. Μανόλη Πενθερουδάκη καθώς και μηχανικών του εργοταξίου . Οι παρευρισκόμενοι επιθεώρησαν τον χώρο και ενημερώθηκαν για την πρόοδο των υπό εκτέλεση εργασιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε:

«Ξεκίνησε το έργο εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης του ανοιχτού Κολυμβητηρίου Χανίων. Ένα έργο που πέρασε πολλές δυσκολίες, αλλά πλέον μπήκε σε φάση υλοποίησης χάρη στη συνεργασία όλων των φορέων. Ο Ο.Α.Κ. θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο, ώστε σε 15 μήνες – όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα – να παραδώσουμε στην κοινωνία ένα ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό κολυμβητήριο, αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών των πολιτών.»

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΕΑΚ Χανίων, κ. Σοφία Τσισμενάκη, τόνισε:

«Ξεκίνησε ένα έργο πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Πρόκειται για ένα όνειρο πολλών ετών, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς που ζητούσαν νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Σύντομα θα έχουμε ένα ενεργειακά αναβαθμισμένο κολυμβητήριο, γεγονός πολύ σημαντικό, και είμαστε όλοι βαθιά συγκινημένοι.»

Ο πρόεδρος του Ν.Ο.Χ., κ. Γιάννης Χίνος, δήλωσε: «Με ανάμεικτα συναισθήματα αποχαιρετούμε το χθες και διαμορφώνουμε το αύριο. Κάθε γωνιά του κολυμβητηρίου έχει να μας πει και μία ιστορία. Κρατάμε τις αναμνήσεις με αγάπη και ανυπομονούμε για την επόμενη ημέρα, όταν με σύγχρονες εγκαταστάσεις οι αθλητές της πόλης μας θα αναδείξουν τις δυνατότητές τους. Ένα όνειρο δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα και αυτό είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων. Τα όνειρα των παιδιών πλέον θα υποστηρίζονται από μια υποδομή που ανεβάζει το επίπεδο του υγρού στίβου στα Χανιά.»