5ο Φεστιβάλ Κρήτης : Μουσικές Συναυλίες, στο Ηράκλειο, τα Χανιά και τη Σητεία, με την Αμαλία Ασκορδαλάκη και τον Πάνο Τσίτσικα «Αν θυμηθείς τα’ όνειρό μου»

Ημερομηνία:

Οι γυναίκες «συναντούν» το 5ο Φεστιβάλ Κρήτης: Μουσικές Συναυλίες, στο Ηράκλειο, τα Χανιά και τη Σητεία, με την Αμαλία Ασκορδαλάκη και τον Πάνο Τσίτσικα «Αν θυμηθείς τα’ όνειρό μου»: Ένα μουσικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη.

Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες», που υλοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά, με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσιάζονται οι μουσικές συναυλίες «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», με την Αμαλία Ασκροδαλάκη και τον Πάνο Τσίτσικα, με τη συμμετοχή του Χορωδιακού Συνόλου Apollo Voice Ensemble του Ιστορικού Μουσικού Συλλόγου «Απόλλων», σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

• Ηράκλειο, Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».
• Χανιά, Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».
• Σητεία, Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, Κεντρική Πλατεία.

Πρόκειται για μια μουσική περιπλάνηση μέσα στο φωτεινό, ολάνθιστο σύμπαν του ουρανομήκη Μίκη, με επιλογές κορφολογημένες από Κύκλους Τραγουδιών, όπως: «Τα Λυρικά», «Μικρές Κυκλάδες», «Επιτάφιος», «Η Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν», «Romancero Gitano» κ.ά..

Μέσα στον ιλιγγιώδη στροβιλισμό της προσωπικότητας και της μουσικής του παγκόσμιου Έλληνα Μίκη, αξεχώριστα εναλλάσσονται μέσα συναισθήματα βαθιά, που ακουμπούν στην ποίηση, στον έρωτα, στην παρέα, στον αγώνα, στη θάλασσα, αλλά και στη γυναίκα. Εκείνη που ενδύεται άλλοτε τη φιγούρα της Μαρίνας «πράσινο μου αστέρι φως του Αυγερινού», άλλοτε της Μαργαρίτας «μάγισσας» και άλλοτε της Μυρτιάς «στα παραθύρια τα πλατιά».

Το μουσικό αφιέρωμα «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου» προσκαλεί το κοινό σε μια «Νύχτα Μαγικιά», με ηχητικές τοιχογραφίες από τη διαδρομή του οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη.
Η ώρα έναρξης των συναυλιών στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η παράλληλη δράση «Γυναίκες», του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

