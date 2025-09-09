Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα Δήμου Καντάνου – Σελίνου για την απώλεια του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος», Νίκου Παπαδάκη

Ο Δήμαρχος Αντώνιος Κων. Περράκης, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου για την απώλεια του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος», Νίκου Παπαδάκη έκανε την παρακάτω δήλωση:

“Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Νίκου Παπαδάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και συνέπεια την ιστορική μνήμη και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε φωτεινό παράδειγμα επιστημονικής επάρκειας, οραματισμού και προσφοράς στον δημόσιο βίο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάδειξη του έργου και της παρακαταθήκης του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο του και την αγάπη του για την πατρίδα και την ιστορία της”.