Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλευρό του Δήμου Καισαριανής

Με ομόφωνο ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στηρίζει τον Δήμαρχο Καισαριανής και τα 20 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν κληθεί σε απολογία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Την στήριξη στον Δήμαρχο Καισαριανής Ηλία Σταμέλο και στα 20 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν κληθεί σε απολογία με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος με δόλο» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εξέφρασε με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, κατά τη συνεδρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατατέθηκαν τρία διαφορετικά σχέδια ψηφίσματος, από τη Δημοτική Αρχή, την παράταξη «Ηράκλειο η Πόλη μας» και την «Λαϊκή Συσπείρωση». Έπειτα από συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο κατέληξε ομόφωνα στο εξής ψήφισμα:

Με αφορμή την κλήση σε απολογία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής του Δημάρχου Καισαριανής Ηλία Σταμέλου και είκοσι μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση το αρ. 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, που υποχρεώνει τις Δημοτικές Αρχές να καταθέτουν έφεση σε πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων με τις οποίες δικαιώνονται εργαζόμενοι, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

1. Εκφράζει τη στήριξή του στον Δήμαρχο Ηλία Σταμέλο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής και ζητεί την ανάκληση της κλήσης τους σε απολογία με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος με δόλο».

2. Θεωρεί αναφαίρετο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση, κάθε Δημοτικής Αρχής να ασκεί τα καθήκοντά της όπως εκείνη αντιλαμβάνεται για τη δημιουργία των συνθηκών παραγωγής δημοτικού έργου που αποβλέπει στη βελτίωση της καθημερινότητας, της ποιότητας ζωής και της ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής κάθε τόπου. Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να υπηρετηθεί η άσκηση αυτού του δικαιώματος.

3. Ζητεί την ουσιαστική ενίσχυση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με μόνιμο προσωπικό και επαρκείς οικονομικούς πόρους, αντίστοιχους των πραγματικών αναγκών των Δήμων, ώστε να αρθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις χρόνιων στρεβλών καταστάσεων, όπως αυτή των παρατασιούχων εργαζομένων σε καίριους τομείς της καθημερινότητας οι οποίοι εντέλει απομακρύνθηκαν από τις θέσεις με δικαστικές αποφάσεις.