Δημήτρης Μαυράκης – Μάνος Πυροβολάκης : «Λουλούδι της Ανατολής»τραγούδι που ενώνει τα μελωδικά χρώματα της ελληνικής παράδοσης με τον σύγχρονο ήχο.

«Λουλούδι της Ανατολής»

Δημήτρης Μαυράκης – Μάνος Πυροβολάκης

Ένα τραγούδι που ενώνει τα μελωδικά χρώματα της ελληνικής παράδοσης με τον σύγχρονο ήχο.

Ο Δημήτρης Μαυράκης κάνει δισκογραφικό ντεμπούτο με το τραγούδι «Λουλούδι της Ανατολής». Πρόκειται για μια συνεργασία με τον Μάνο Πυροβολάκη και το single που κυκλοφορεί από τη FM Records.

Σε αυτό το πρώτο προσωπικό τραγούδι του Δημήτρη Μαυράκη, την μουσική υπογράφει ο ίδιος, ενώ τους στίχους ο Αλέξανδρος Πορφυρίου.

Ένα τραγούδι που σαν απόηχος προσευχής, εκφράζει την βαθιά επιθυμία και τη λαχτάρα η οποία κρύβεται πολλές φορές σε συναισθήματα που αρνιόμαστε να κατονομάσουμε και σε λόγια που δυσκολεύονται να ειπωθούν. Ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι με συναίσθημα , ένας ύμνος στην αγάπη και την ενσυναίσθηση.

Η ερμηνεία του Δημήτρη Μαυράκη και του καταξιωμένου Μάνου Πυροβολάκη, δίνει μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή πνοή στο τραγούδι, που ακουμπά στα ακούσματα της παράδοσης.

Το βίντεο κλιπ του «Λουλούδι της Ανατολής» γυρίστηκε στη Λήμνο, σε ένα τοπίο που εμπνέει τους δημιουργούς από τις Αμμοθίνες μέχρι το Ενετικό Κάστρο της Μύρινας.

Λίγα λόγια για τον Δημήτρη Μαυράκη

Ο Δημήτρης Μαυράκης είναι μουσικός και τραγουδοποιός. Έχει μακρά πορεία στη μουσική εκπαίδευση μέσα από το ωδείο Λήμνου, που έχει ιδρύσει από το 2009, ενώ παράλληλα διευθύνει από το 2000 τη Φιλαρμονική και της Χορωδία του Δήμου Λήμνου. Στο ενεργητικό του έχει πολλά live στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.

Η αμεσότητα, η ζωντάνια, το κέφι και η έντονη επικοινωνία με το κοινό, είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν τα live του Δημήτρη. Το τραγούδι «Λουλούδι της Ανατολής», αποτελεί ένα νέο βήμα στην επαγγελματική του πορεία ,ανοίγοντας, με αυτόν τον όμορφο και «ανθισμένο» τρόπο, το δρόμο στην προσωπική του δισκογραφία.

Το τραγούδι «Λουλούδι της Ανατολής» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aAN2gL1cYvQ

Ψηφιακές πλατφόρμες: https://orcd.co/loulouditisanatolis

Στίχοι «Λουλούδι της Ανατολής»

Δειλά σαν το μικρό παιδί

Στους στίχους μου σε βάζω

Για να μπορώ τραγουδιστά

στ’ άστρα να σ’ ανεβάζω

Λουλούδι της Ανατολής

Και της ερήμου Αγέρι

Το πρώτο φως με την αυγή

κοντά μου να σε φέρει

Δειλά σαν το μικρό παιδί

τους στίχους θα σου δώσω

Κι ας ξέρω την καρδούλα μου

πως θα τηνε ματώνω

CREDITS

Ερμηνεία: Δημήτρης Μαυράκης, Μάνος Πυροβολάκης

Μουσική: Δημήτρης Μαυράκης

Στίχοι: Αλέξανδρος Πορφυρίου

Ενορχήστρωση: Άκης Κατσουπάκης

Ούτι: Κυριάκος Ταπάκης

Κρητική Λύρα: Μάνος Πυροβολάκης

Κανονάκι: Κατερίνα Ζήση

Κιθάρες: Ευρυπίδης Ζεμενίδης

Πιάνο: Άκης Κατσουπάκης

Κρουστά: Αποστόλης Μπουρνιάς

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Τύμπανα: Δημήτρης Τσόλης

Ηχογραφήσεις: Θάνος Καλέας / Άκης Κατσουπάκης – Studio Kyriazis

Μίξη & Mastering: Άκης Κατσουπάκης – Cats Studio

Δημιουργία βίντεο: Φίλιππος Μάνεσης

Φωτογραφία εξωφύλλου: Γιώργος Κοντέλλης