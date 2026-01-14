Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας το 22ο Ατομικό Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Νομού Ηρακλείου

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συνδιοργανώνει και θα φιλοξενήσει το 2026, το 22ο Ατομικό Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Νομού Ηρακλείου, τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη σκακιστική διοργάνωση της Κρήτης, η οποία διεξάγεται αδιάλειπτα εδώ και 22 χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, του Εντεταλμένου Συμβούλου Παιδείας και Αθλητισμού, Στέφανου Ψυλλάκη, και των Διευθυντών Αγώνων Κωνσταντίνο Κλώκα και Στέλιο Βαρδάκη, προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες των Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026.

Η διοργάνωση αναμένεται και φέτος να συγκεντρώσει περίπου 500 μαθητές και μαθήτριες, από το Νηπιαγωγείο έως και τη Γ’ Λυκείου, ενώ εκτιμάται ότι συνολικά σχεδόν 2.000 άτομα -αθλητές και συνοδοί- θα βρεθούν για πρώτη φορά, στο Εκθεσιακό, Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου κατά το διήμερο των αγώνων με τη συμμετοχή να είναι ανοιχτή, δωρεάν και προσβάσιμη σε κάθε παιδί που γνωρίζει έστω και τα βασικά του παιχνιδιού.

Οι Σχολικοί Αγώνες Σκάκι έχουν καθιερωθεί ως ένας θεσμός με έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη μαθητική και αθλητική κοινότητα του νομού Ηρακλείου και προβάλλοντας τις αξίες του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι.

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει για 12η συνεχή χρονιά ο Σκακιστικός Όμιλος «Λέων Κάντια», ο οποίος έχει συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του θεσμού, προσφέροντας υψηλού επιπέδου συνθήκες συμμετοχής χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τα παιδιά.

Στη φετινή διοργάνωση συνδιοργανωτής θα είναι η Σκακιστική Ακαδημία Ηρακλείου «Κίνηση ΜΑΤ», ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την προβολή της διοργάνωσης, καθώς και ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας που θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του ένα πνευματικό άθλημα που συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, προάγοντας τη συνεργασία, την πειθαρχία και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Πρόγραμμα Αγώνων

Σάββατο, 28/2/2026:

– Επιβεβαίωση συμμετοχών: 13:00 – 14:00

-Έναρξη 1ου γύρου: 15:00

– Ολοκλήρωση ημερήσιου προγράμματος: περίπου 20:00

Κυριακή, 1/3/2026:

– Έναρξη αγώνων: 10:00

-Τελετή λήξης & απονομές: 14:00

Κάθε μαθητής θα συμμετάσχει σε 7 αγώνες (4 το Σάββατο, 3 την Κυριακή).

Με αφορμή τη διοργάνωση που θα φιλοξενήσει φέτος ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε: «Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ως συνδιοργανωτής, στηρίζει έμπρακτα δράσεις που προάγουν τη γνώση, τον αθλητισμό και τις ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.

Η φιλοξενία του 22ου Ατομικού Μαθητικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Νομού Ηρακλείου στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο μας, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία να αναδειχθεί ο εκπαιδευτικός και αθλητικός χαρακτήρας του Δήμου μας.

Το σκάκι είναι ένα πολύτιμο παιδαγωγικό εργαλείο που καλλιεργεί τη σκέψη, τη συγκέντρωση, το σεβασμό και το “ευ αγωνίζεσθαι”. Συγχαίρω τους σκακιστικούς συλλόγους “Λέων Κάντια” και “Κίνηση ΜΑΤ” για τη μακρόχρονη, ανιδιοτελή προσφορά τους και τη συμβολή τους στη διάδοση του αθλήματος στη νέα γενιά.

Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να στηρίζει διοργανώσεις που φέρνουν κοντά τα παιδιά, τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη ζωντάνια της περιοχής μας».

«Το Μαθητικό Πρωτάθλημα Ηρακλείου είναι μια πολύ σημαντική, μαζική και ποιοτική διοργάνωση που γίνεται στη Κρήτη. Σήμερα ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη διοργάνωση ερχόμενη στο φιλόξενο Δήμο Μινώα Πεδιάδες», ανέφερε ο Διευθυντής Αγώνων, Κώστας Κλώκας, ενώ ο έτερος Διευθυντής Αγώνων Στέλιος Βαρδάκης υπογράμμισε:

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και προσωπικά το Δήμαρχο κ. Βασίλη Κεγκέρογλου και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας και Αθλητισμού, κ. Στέφανο Ψυλλάκη για την ανταπόκριση τους να συνδιοργανώσουμε το 22ο Ατομικό Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα νομού Ηρακλείου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητικοί αγώνες σκάκι αποτελούν για πολλά παιδιά την πρώτη τους επαφή με τον οργανωμένο αθλητισμό και λειτουργούν ως αφετηρία για μια μακροχρόνια ενασχόληση με το άθλημα που συνδυάζει λογική, στρατηγική και κριτική σκέψη.