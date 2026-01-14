ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι: Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βόλτα πέντε φίλων με αυτοκίνητο – Νεκρός ένας 15χρονος

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Τραγωδία Ερημουπόλη: το αυτοκίνητο ανήκε στον πατέρα του 15χρονου που σκοτώθηκε

Οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος αλλά και γιατί οι πέντε φίλοι βρέθηκαν σε εκείνη την ερημιά

Θρήνος και ερωτηματικά για την τραγωδία που γράφτηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Ερημουπόλη της Σητείας (μετά το Βάι) όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μία παρέα φίλων εξετράπη της πορείας του στην ευθεία και το όχημα πήρε «τούμπες» με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου.

Είναι τραγικό και συνάμα ανατριχιαστικό ότι το αυτοκίνητο ανήκε στον πατέρα του 15χρονου που έχασε τη ζωή του, ωστόσο δεν οδηγούσε ο ανήλικος, αλλά ένας φίλος του.

Το σημείο που συνέβη η τραγωδία είναι παντελώς ερημικό και όσοι γνωρίζουν την περιοχή, μπορούν να αντιληφθούν αυτό που γράφουμε. Είναι μετά το Βάι. Απόλυτη ερημιά. Απόλυτο σκοτάδι. Ούτε ίχνος από κάμερες ασφαλείας. Αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το χωριό του 15χρονου που σκοτώθηκε, την Μαρωνιά. Οι άλλοι συνεπιβάτες είναι από άλλα χωριά της Σητείας.

Οι Αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν τις συνθήκες της τραγωδίας και αναμένουν να λάβουν καταθέσεις από τους τέσσερις φίλους, ενώ στο σημείο θα γίνει νέα αυτοψία σήμερα. Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι τι έκαναν σε εκεινη την ερημιά οι πέντε φίλοι και τι πήγε στραβά και το αυτοκίνητο έφυγε εκτός πορείας σε μία ευθεία.

Σε κάθε περίπτωση σήμερα η Μαρωνιά και ολόκληρη η επαρχία Σητείας θρηνεί για ένα παιδί μόλις 15 ετών έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα.https://www.cretalive.gr/

