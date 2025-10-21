Δήμος Αγίου Νικολάου:5η Αναβίωση Πανελλήνιου Ράλλυ Οχημάτων Εποχής – ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟ 2025

5η Αναβίωση Πανελλήνιου Ράλλυ Οχημάτων Εποχής – ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟ 2025 στις 25, 26 και 27 Οκτωβρίου

O θεσμός της κλασικής αυτοκίνησης έρχεται στο Μεραμπέλλο με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου

Η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής (Ε.Ο.Ο.Ε.), σε συνεργασία με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Οχημάτων Εποχής (ΠΑ.Σ.Ο.Ε.) και με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Δ.Α.Ε.Α.Ν. και της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνουν τη διοργάνωση της 5ης Αναβίωσης του Πανελλήνιου Ράλλυ Οχημάτων Εποχής “ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟ 2025”, που θα πραγματοποιηθεί στις 25, 26 και 27 Οκτωβρίου 2025.

Πρόκειται για έναν θεσμό αφιερωμένο στην αγάπη για την ιστορία, την τεχνολογία και την αισθητική της κλασικής αυτοκίνησης, συγκεντρώνοντας ιστορικά οχήματα από όλη την Ελλάδα ζωντανά κομμάτια της εθνικής και παγκόσμιας αυτοκινητικής κληρονομιάς.

• Ανάδειξη της διαχρονικής αξίας των ιστορικών οχημάτων

• Ενίσχυση της κοινότητας φίλων της κλασικής αυτοκίνησης

• Προσφορά ενός μοναδικού θεάματος στο κοινό και στους επισκέπτες της Κρήτης, μέσα από διαδρομές που συνδυάζουν πολιτισμό, παράδοση, οδική ασφάλεια και οδηγική απόλαυση

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

09:00 | Υποδοχή & Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων

Πολυχώρος ΠΑ.Σ.Ο.Ε. – Έξω Λακώνια

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

11:00 Εκκίνηση από τη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

Διαδρομή: Ελούντα – Βρούχας – Σχοινιά – Λούμα – Καρύδι – Φουρνή – Καστέλλι – Νικηθιανός

13:00 Τερματισμός: Νεάπολη (Ιστορικό Κέντρο)

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Αυτοκινητοδρομία: Ελούντα – Άγιος Νικόλαος – Σίσσι – Μίλατος

• Έκθεση ιστορικών οχημάτων (ανοικτή στο κοινό) με σπάνια και καλοδιατηρημένα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες

• Ειδικές διαδρομές σε μαγευτικά τοπία της Κρήτης, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά και τη φιλοξενία του νησιού

Συμμετοχές & Πληροφορίες

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους τους ιδιοκτήτες ιστορικών οχημάτων, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας & Δηλώσεις Συμμετοχής:

6976 779033, 6945 778823

Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία με χρώμα, ήχο και στυλ από μια άλλη εποχή!