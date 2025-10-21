ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Συνεχίζεται η υποβολή εργασιών για τον νέο τόμο του «Εν Χανίοις 2025»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Έως τις 30/11/2025

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής εργασιών για την ετήσια έκδοση του Δήμου ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ για το 2025. Οι εργασίες, που θα περιληφθούν στο ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, μη δημοσιευμένες σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο.

Η εν λόγω έκδοση θα είναι αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη, ενώ οι εργασίες θα πρέπει να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένες. Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, να είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά New Times Roman 12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο και σε έκταση το πολύ έως 20 σελίδες μεγέθους Α4 (επιπλέον 5 σελίδες για το οπτικό υλικό, σημειώσεις, παραπομπές, πηγές και βιβλιογραφία).

Εργασίες εκτενέστερες από τον ορισμένο αριθμό των σελίδων (25 συνολικά) δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στον τόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τις εργασίες τους για δημοσίευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση en_chaniois@chania.gr το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, σημειώνοντας απαραίτητα την ιδιότητα, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνσή τους για άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι εφικτή η παράταση χρόνου για την υποβολή των κειμένων και εργασίες, που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. Τα κείμενα θα τεθούν υπ’ όψιν Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία και αποφασίζει για τη δημοσίευσή τους. Η υποβολή εργασίας συνεπάγεται και την αποδοχή των αποφάσεων της Επιτροπής, οι οποίες είναι τελεσίδικες.

Ο τόμος αποστέλλεται σε Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Φορείς και διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή.

Ηράκλειο:Μια μαγική νύχτα| Μεγάλη συναυλία με την...

0
Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 21:00, στην...

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Διάλεξη Προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων...

0
«Ιχνηλατώντας την αρχαϊκή Κρήτη. Τα νεότερα ευρήματα από την...

Δήμος Αγίου Νικολάου:5η Αναβίωση Πανελλήνιου Ράλλυ Οχημάτων Εποχής – ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟ 2025
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων
