Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρακάκης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος
Γραμματέας Δ.Σ.: Κουλιεράκης Ιωάννης
Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος

Μέλη Δ.Σ.: Αποστολάκης Σπυρίδων (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)
Μίχος Ιωάννης (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)
Αποστολάκης Εμμανουήλ
Βάμβουκας Αναστάσιος
Μαλινδρέτου Μαργαρίτα
Μπαουράκης Γεώργιος
Ποθητάκης Κωνσταντίνος
Σπερελάκη Μαρία
Τζατζιμάκης Γεώργιος

