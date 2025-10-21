Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρακάκης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος

Γραμματέας Δ.Σ.: Κουλιεράκης Ιωάννης

Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος

Μέλη Δ.Σ.: Αποστολάκης Σπυρίδων (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)

Μίχος Ιωάννης (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)

Αποστολάκης Εμμανουήλ

Βάμβουκας Αναστάσιος

Μαλινδρέτου Μαργαρίτα

Μπαουράκης Γεώργιος

Ποθητάκης Κωνσταντίνος

Σπερελάκη Μαρία

Τζατζιμάκης Γεώργιος