Δήμος Αγίου Νικολάου:Εκδήλωση αφιέρωμα σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη

«Το Μουσικό Σύμπαν του Μίκη Θεοδωράκη»
Εκδήλωση αφιέρωμα της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας Νομού Λασιθίου και του Δήμου Αγίου Νικολάου στο σπουδαίο μουσικοσυνθέτη

Όπως είναι γνωστό το 2025 έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού Έτος Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Στο πλαίσιο αυτό η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Νομού Λασιθίου σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου διοργανώνουν το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19.30 στο κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο αφιέρωμα στον σπουδαίο μας μουσικοσυνθέτη.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κορυφαίος Αρχιμουσικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Μύρων Μιχαηλίδης.

Ο κ. Μιχαηλίδης θα μιλήσει για το μουσικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, θα επιδιώξει να εξηγήσει τις πηγές από τις οποίες άντλησε και δόμησε την δημιουργική έμπνευσή του, τη σχέση της μουσικής του με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, το βυζαντινό μέλος, το δημοτικό και λαϊκό τραγούδι, ενώ θα μοιραστεί με το ακροατήριο προσωπικές εμπειρίες από τη μακρόχρονη και στενή συναδελφική και φιλική σχέση που είχε με τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο μεγαλειώδες συμφωνικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, την προσέγγιση-εμβάθυνσή του στη Συμπαντική Αρμονία και το πώς η μουσική του καθόρισε και επηρέασε την ελληνική δημιουργία στον 20ο και 21ο αιώνα.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η καθηγήτρια μουσικής κ. Γιάννα Παπαδάκη με τους μουσικούς κκ Γιάννη Ζερβό και Έλλη Ζερβού θα αποδώσουν συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

