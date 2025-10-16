ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 36ο Κυνήγι του Θησαυρού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρναβαλικής Ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή – Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 36ο Κυνήγι του Θησαυρού

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το 36ο Κυνήγι του Θησαυρού, μία από τις πλέον αγαπημένες και καθιερωμένες αποκριάτικες εκδηλώσεις του Ρεθύμνου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Καρναβαλικής Ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οργανωτικά ζητήματα και οι τρόποι συνεργασίας για τη φετινή διοργάνωση, με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχίας και της ποιότητας του θεσμού. Η Περιφέρεια Κρήτης θα σταθεί, όπως κάθε χρόνο, αρωγός και υποστηρικτής του Κυνηγιού του Θησαυρού, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην πολιτιστική ζωή και την τουριστική προβολή του Ρεθύμνου.

Η κα Λιονή εξέφρασε τη χαρά και τη στήριξή της προς τους «Μπουμπούνες» για τη διαχρονική τους προσφορά στα αποκριάτικα δρώμενα, υπογραμμίζοντας πως το Κυνήγι του Θησαυρού αποτελεί έναν θεσμό που ενώνει όλες τις ηλικίες, ενισχύει τη δημιουργικότητα και αναδεικνύει το πνεύμα συνεργασίας και εθελοντισμού που χαρακτηρίζει το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι.

Από την πλευρά τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΩΝ» ευχαρίστησαν θερμά την Περιφέρεια Κρήτης και την κα Λιονή για τη σταθερή στήριξη και συνεργασία, τονίζοντας ότι η παρουσία και η συμβολή της Περιφέρειας αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση και εξέλιξη του θεσμού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στο φεστιβάλ «Γεύσεις...

0
13 έως και 18 Οκτωβρίου, Σύνταγμα - Σταθμός Μετρό Πραγματοποιήθηκαν...

Δήμος Αγίου Νικολάου:Εκδήλωση αφιέρωμα σπουδαίο μουσικοσυνθέτη...

0
«Το Μουσικό Σύμπαν του Μίκη Θεοδωράκη» Εκδήλωση αφιέρωμα της Ιστορικής...

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στο φεστιβάλ «Γεύσεις...

0
13 έως και 18 Οκτωβρίου, Σύνταγμα - Σταθμός Μετρό Πραγματοποιήθηκαν...

Δήμος Αγίου Νικολάου:Εκδήλωση αφιέρωμα σπουδαίο μουσικοσυνθέτη...

0
«Το Μουσικό Σύμπαν του Μίκη Θεοδωράκη» Εκδήλωση αφιέρωμα της Ιστορικής...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Αγίου Νικολάου:Εκδήλωση αφιέρωμα σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη
Επόμενο άρθρο
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στο φεστιβάλ «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης: Γαστρονομία – Πολιτισμός – Τουρισμός»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST