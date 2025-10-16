Ρέθυμνο:Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 36ο Κυνήγι του Θησαυρού

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρναβαλικής Ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή – Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 36ο Κυνήγι του Θησαυρού

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το 36ο Κυνήγι του Θησαυρού, μία από τις πλέον αγαπημένες και καθιερωμένες αποκριάτικες εκδηλώσεις του Ρεθύμνου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Καρναβαλικής Ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οργανωτικά ζητήματα και οι τρόποι συνεργασίας για τη φετινή διοργάνωση, με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχίας και της ποιότητας του θεσμού. Η Περιφέρεια Κρήτης θα σταθεί, όπως κάθε χρόνο, αρωγός και υποστηρικτής του Κυνηγιού του Θησαυρού, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην πολιτιστική ζωή και την τουριστική προβολή του Ρεθύμνου.

Η κα Λιονή εξέφρασε τη χαρά και τη στήριξή της προς τους «Μπουμπούνες» για τη διαχρονική τους προσφορά στα αποκριάτικα δρώμενα, υπογραμμίζοντας πως το Κυνήγι του Θησαυρού αποτελεί έναν θεσμό που ενώνει όλες τις ηλικίες, ενισχύει τη δημιουργικότητα και αναδεικνύει το πνεύμα συνεργασίας και εθελοντισμού που χαρακτηρίζει το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι.

Από την πλευρά τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΩΝ» ευχαρίστησαν θερμά την Περιφέρεια Κρήτης και την κα Λιονή για τη σταθερή στήριξη και συνεργασία, τονίζοντας ότι η παρουσία και η συμβολή της Περιφέρειας αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση και εξέλιξη του θεσμού.