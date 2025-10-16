Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στο φεστιβάλ «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης: Γαστρονομία – Πολιτισμός – Τουρισμός»

13 έως και 18 Οκτωβρίου, Σύνταγμα – Σταθμός Μετρό

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, τα εγκαίνια του φεστιβάλ «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης: Γαστρονομία – Πολιτισμός – Τουρισμός» στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού Μετρό Συντάγματος.

Στην εκδήλωση αυτή, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης εκπροσωπήθηκε από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του, κ. Κωνσταντίνο Σπυριδάκη.

Το Φεστιβάλ, διοργανώνεται από την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, τη συμμετοχή των Δήμων Μυλοποτάμου και Ανωγείων, καθώς και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, με στόχο να προβάλει στο κοινό της πρωτεύουσας τον γαστρονομικό και πολιτιστικό πλούτο, την αγροδιατροφική και χειροτεχνική παραγωγή του Μυλοπόταμου μέσα από τη μεγάλη συμμετοχή παραγωγών, καλλιτεχνών και φορέων της περιοχής.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, στα πλαίσια των δράσεων υποστήριξης των επιχειρήσεων μελών του και προώθησης της εξωστρέφειας της Ρεθυμνιώτικής παραγωγής, υποστηρίζει την παρουσία έξι επιχειρήσεων-μελών του, επιχορηγώντας ένα σημαντικό μέρος του κόστους συμμετοχής των εκθεσιακών τους περιπτέρων .

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις:

«Ασημένια» – Εμμανουήλ Δροσάκης, Εργαστήριο κεραμικής

«Μίτος» – Αλίκη Κουτάντου – Χνάρη, Εργαστήριο Υφαντικής & Κατάστημα Ειδών Κρητικής Λαϊκής Τέχνης

«Τυρί του κρητικού» – Μιχάλης Λυρώνης, τυροκομικά

«Logos Craftware» – Νίκος Μανιάς, χειροποίητα είδη από ξύλο ελιάς ( ξυλοτεχνική)

«Σπιτικό Μεράκι» Ζαχαρίας Παραγιουδάκης, ποτοποιία.

«Ταλαία Όρη» Βασίλειος Στριλιγκάς, τυροκομείο

Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, από τη Δευτέρα 13 έως και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου (καθημερινά από τις 09:00 έως τις 21:00).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις παραδοσιακών επαγγελμάτων του Μυλοποτάμου καθώς και χορευτικές παραστάσεις από πολιτιστικούς συλλόγους της Κρήτης αλλά και άλλων περιοχών.