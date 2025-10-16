ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στο φεστιβάλ «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης: Γαστρονομία – Πολιτισμός – Τουρισμός»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

13 έως και 18 Οκτωβρίου, Σύνταγμα – Σταθμός Μετρό

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, τα εγκαίνια του φεστιβάλ «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης: Γαστρονομία – Πολιτισμός – Τουρισμός» στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού Μετρό Συντάγματος.

Στην εκδήλωση αυτή, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης εκπροσωπήθηκε από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του, κ. Κωνσταντίνο Σπυριδάκη.

Το Φεστιβάλ, διοργανώνεται από την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, τη συμμετοχή των Δήμων Μυλοποτάμου και Ανωγείων, καθώς και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, με στόχο να προβάλει στο κοινό της πρωτεύουσας τον γαστρονομικό και πολιτιστικό πλούτο, την αγροδιατροφική και χειροτεχνική παραγωγή του Μυλοπόταμου μέσα από τη μεγάλη συμμετοχή παραγωγών, καλλιτεχνών και φορέων της περιοχής.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, στα πλαίσια των δράσεων υποστήριξης των επιχειρήσεων μελών του και προώθησης της εξωστρέφειας της Ρεθυμνιώτικής παραγωγής, υποστηρίζει την παρουσία έξι επιχειρήσεων-μελών του, επιχορηγώντας ένα σημαντικό μέρος του κόστους συμμετοχής των εκθεσιακών τους περιπτέρων .

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις:

«Ασημένια» – Εμμανουήλ Δροσάκης, Εργαστήριο κεραμικής
«Μίτος» – Αλίκη Κουτάντου – Χνάρη, Εργαστήριο Υφαντικής & Κατάστημα Ειδών Κρητικής Λαϊκής Τέχνης
«Τυρί του κρητικού» – Μιχάλης Λυρώνης, τυροκομικά

«Logos Craftware» – Νίκος Μανιάς, χειροποίητα είδη από ξύλο ελιάς ( ξυλοτεχνική)
«Σπιτικό Μεράκι» Ζαχαρίας Παραγιουδάκης, ποτοποιία.
«Ταλαία Όρη» Βασίλειος Στριλιγκάς, τυροκομείο

Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, από τη Δευτέρα 13 έως και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου (καθημερινά από τις 09:00 έως τις 21:00).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις παραδοσιακών επαγγελμάτων του Μυλοποτάμου καθώς και χορευτικές παραστάσεις από πολιτιστικούς συλλόγους της Κρήτης αλλά και άλλων περιοχών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 36ο Κυνήγι...

0
Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρναβαλικής Ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» με...

Δήμος Αγίου Νικολάου:Εκδήλωση αφιέρωμα σπουδαίο μουσικοσυνθέτη...

0
«Το Μουσικό Σύμπαν του Μίκη Θεοδωράκη» Εκδήλωση αφιέρωμα της Ιστορικής...

Ρέθυμνο:Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 36ο Κυνήγι...

0
Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρναβαλικής Ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» με...

Δήμος Αγίου Νικολάου:Εκδήλωση αφιέρωμα σπουδαίο μουσικοσυνθέτη...

0
«Το Μουσικό Σύμπαν του Μίκη Θεοδωράκη» Εκδήλωση αφιέρωμα της Ιστορικής...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 36ο Κυνήγι του Θησαυρού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών αγροτικών οχημάτων και μία υπόθεση ζωοκλοπής,

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών...

«Ρώτα κι εμένα»: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Αντώνη Καράτζη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ρώτα κι εμένα»,...

Ρέθυμνο:Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 36ο Κυνήγι του Θησαυρού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρναβαλικής Ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» με...

Διαδραστικό σεμινάριο: Ο πολιτισμός στο επίκεντρο; Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού έργου Europe Direct,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST