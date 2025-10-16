Ταυτότητα και εξωστρέφεια από τον Μυλοπόταμο – Με στόχο και συνέχεια

Δέσμευση για νέες προσπάθειες εξωστρέφειας

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μαζική προσέλευση του κοινού πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου τα εγκαίνια της έκθεσης «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης», στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό Συντάγματος. Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών, με τη ενεργό στήριξη του Δήμου Μυλοποτάμου, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της πλούσιας γαστρονομικής παράδοσης, του πολιτισμικού κεφαλαίου και της παραγωγικής δυναμικής της περιοχής.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων:

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Βασίλης Σπανάκης

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, κα. Μαίρη Λιονή

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: κα. Μιλένα Αποστολάκη,

κ. Μανώλης Χνάρης και κ. Φραγκίσκος Παρασύρης

Στην έκθεση συμμετείχαν παραγωγοί και πολιτιστικοί σύλλογοι από κάθε γωνιά του Δήμου Μυλοποτάμου, παρουσιάζοντας αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας που αναδεικνύουν τη βαθιά σχέση του τόπου με την παράδοση και τη δημιουργία.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιος Κλάδος, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους κ. Ιωσήφ Βουκάλη και κ. Ζαχαρία Λαδιανό, δήλωσε:

«Ο Μυλοπόταμος δεν χρειάζεται να επινοήσει κάτι νέο για να σταθεί με αξιοπρέπεια και κύρος στο σήμερα. Αυτό που χρειάζεται είναι να δείξει το αληθινό του πρόσωπο, έναν τόπο αυθεντικό, ανθρώπινο και δημιουργικό. Ο ρόλος του Δήμου είναι να δώσει βήμα σε αυτή τη δυναμική, να την αναδείξει με σύγχρονα εργαλεία, και να στηρίξει όλους όσοι παράγουν, δημιουργούν και κρατούν ζωντανή την ταυτότητά και την οικονομία του δήμου μας.»

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιος Κλάδος, συνεχάρη την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών και ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τους κ. Μανώλη Κυρίμη και Δημήτρη Μαρή για τη σπουδαία πρωτοβουλία και την άρτια διοργάνωση της έκθεσης, καθώς επίσης και τον Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου κ. Στέλιου Μαμαλάκη για την πρότασή του να παραχωρήσει μια πλατεία του Δήμου του ώστε να φιλοξενηθεί η εκδήλωση να την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους τους εκθέτες για τη δυναμική και ουσιαστική συμμετοχή τους. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, υπογράμμισε την έμπρακτη στήριξη του Δήμου και τη σταθερή δέσμευση για τη θεσμοθέτηση της έκθεσης ως ετήσιου πολιτιστικού θεσμού για τον Μυλοπόταμο και την Κρήτη.