Το Κεντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης ευχαριστεί βιβλιοπωλεία της πόλης για τη συνδρομη τους σε εκπαδευτικό πρόγραμμα που απευθυνεται σε μαθητές. Εισερχόμενα Γραφείο Τύπου Δήμου Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τα κοινωνικά προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης, μέσω των κοινωνικών του δομών και υπηρεσιών, εκτός από το σημαντικό κοινωφελές έργο που επιτελούν, συχνά αποτελούν την αφορμή εκδήλωσης πρωτοβουλιών αλληλεγγύης και έκφρασης της γενναιοδωρίας πολιτών και τοπικών επιχειρήσεων.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελούν τα βιβλιοπωλεία της πόλης μας «Κλαψινάκης» & «Σελίδα», που στήριξαν ανιδιοτελώς και πρόθυμα, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης στην υλοποίηση του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας, το οποίο απευθύνεται σε μικρούς δημότες του Ρεθύμνου.

Τα συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία προσέφεραν εξοπλισμό που διευκόλυνε την οργάνωση και πραγμάτωση του προγράμματος που εξυπηρετεί τους μικρούς ωφελούμενους της Δομής και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης ευάλωτων οικογενειών του Ρεθύμνου, από την Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας Δ.Ρ.

Τα Στελέχη της Δομής και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, ευχαριστούν θερμά τα τοπικά βιβλιοπωλεία «Κλαψινάκης» & «Σελίδα» για την προσφορά τους, η οποία επιβεβαιώνει την κοινωνική τους ευαισθησία, τη γενναιοδωρία και τον ανθρωπισμό τους, ενώ παράλληλα εμπνέει τον εθελοντισμό στο Δήμο Ρεθύμνου και την ενσυναίσθηση μεταξύ των πολιτών.

Επίσης, εύχονται στους ιδιοκτήτες και στους εργαζόμενους στα εν λόγω βιβλιοπωλεία υγεία και δύναμη για να συνεχίσουν το επωφελές έργο τους.

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με εκπροσώπους ...

0
Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Κρήτης με εκπροσώπους της Πανελλήνιας...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

