Επίσκεψη του Βουλευτή Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλη Χνάρη, στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επίσκεψη στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ρεθύμνου πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, συνοδευόμενος από τον γραμματέα της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Αντωνίου, προκειμένου να ενημερωθεί διεξοδικά για την πορεία της φετινής σχολικής χρονιάς, τις υποδομές, καθώς και για τα ζητήματα που απασχολούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, ο Βουλευτής συνομίλησε με τους προϊσταμένους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικών θεμάτων, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα κενά του εκπαιδευτικού προσωπικού, που εξακολουθούν να υφίστανται τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επηρεάζοντας τη λειτουργία αρκετών σχολικών μονάδων του ν. Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό ανέρχονται στα 167 και στη Δευτεροβάθμια 127 αντίστοιχα, ποσοστό της τάξης του 10% επί του συνολικού αριθμού του εκπαιδευτικού δυναμικού του νομού μας.

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, ο Βουλευτής τόνισε την ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών με μόνιμες και αναπληρωματικές τοποθετήσεις, επισημαίνοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη γνώση αποτελεί βασική προτεραιότητα για το δημόσιο σχολείο.

Επιπλέον, ειδική μνεία έγινε στην ανάγκη βελτίωσης των υποδομών, ιδίως σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, βάσει των δεδομένων συνθηκών, καθώς και στην ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών.

Μετά το πέρας των επισκέψεων, ο Βουλευτής Ρεθύμνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για το δημόσιο σχολείο.

Η απουσία κυβερνητικής βούλησης για μονιμοποίηση ή έστω για έγκαιρη πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών υποβαθμίζει το δικαίωμα στη μόρφωση και την παιδεία, απαξιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την έννοια του κοινωνικού κράτους.

Ως ΠΑΣΟΚ, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε, μέσα από το κοινοβουλευτικό μας έργο, να αναδεικνύουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί επένδυση στο μέλλον του τόπου μας».