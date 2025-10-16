Η Ελ.Βατσινά για την υπουργική απόφαση για την Παπούρα: Μονόδρομος η προσφυγή στο ΣτΕ

Δήλωση της βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ για την υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Στο πλευρό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος για την προσφυγή στο ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης δηλώνει η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά μετά τη δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης που ανοίγει τον δρόμο στις εργασίες ταπείνωσης του Λόφου 24 για τις ανάγκες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου αεροδρομίου.

Σε δήλωσή της η κ.Βατσινά αναφέρει:

“Άλλα υποσχέθηκε κι άλλα έκανε το Υπουργείο Υποδομών. Σε άλλη μια έκφραση άκρατης υπεροψίας, η κυβέρνηση επιλέγει να αγνοήσει τις φωνές εντός κι εκτός Ελλάδας που ζητούν την προστασία του Μνημείου στον Λόφο Παπούρα. Επιλέγει επίσης, όμως, να καταστήσει σαφές στον Δήμο ότι όσα δεσμεύτηκε να πράξει την μια μέρα (να επανεξετάσει τα δεδομένα για την χωροθέτηση του ραντάρ) τα έσβησε την επόμενη … μονοκοντυλιά!

Σε αυτό τον αγώνα για να μην θαφτεί το αρχαιολογικό μνημείο είμαστε όλοι παρόντες, ηχηρά και έμπρακτα. Η στήριξη προς τον Δήμαρχο Βασίλη Κεγκέρογλου και της προσφυγής του Δήμου Μινώα στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποτελεί μονόδρομο”.

