ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Εθελοντική Αιμοδοσία από την ΑΝΕΚ LINES μέλος της ΑΤΤΙCA GROUP

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ANEK LINES – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ 22/10/2025

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΑΝΕΚ LINES μέλος της ΑΤΤΙCA GROUP, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων “Αγ Ιωάννης” και το Γεν. Νοσοκομείο Χανίων διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία & δειγματοληψία για τη Δωρεά Μυελού των Οστών, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στην Λεωφ. Καραμανλή 148.

Επισυνάπτουμε σχετική πρόσκληση και αφίσα και σας παρακαλούμε για τη συμβολή σας στην επικοινωνία της δράσης αυτής για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προσέλκυση εθελοντών.

Πλέουμε μαζί, ταξιδεύουμε τη ζωή!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στο φεστιβάλ «Γεύσεις...

0
13 έως και 18 Οκτωβρίου, Σύνταγμα - Σταθμός Μετρό Πραγματοποιήθηκαν...

Ρέθυμνο:Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 36ο Κυνήγι...

0
Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρναβαλικής Ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» με...

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στο φεστιβάλ «Γεύσεις...

0
13 έως και 18 Οκτωβρίου, Σύνταγμα - Σταθμός Μετρό Πραγματοποιήθηκαν...

Ρέθυμνο:Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 36ο Κυνήγι...

0
Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρναβαλικής Ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Περιφέρεια Κρήτης αρωγός στην πνευματική ανάπτυξη των μαθητών
Επόμενο άρθρο
Η Ελ.Βατσινά για την υπουργική απόφαση για την Παπούρα: Μονόδρομος η προσφυγή στο ΣτΕ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στο φεστιβάλ «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης: Γαστρονομία – Πολιτισμός – Τουρισμός»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
13 έως και 18 Οκτωβρίου, Σύνταγμα - Σταθμός Μετρό Πραγματοποιήθηκαν...

Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών αγροτικών οχημάτων και μία υπόθεση ζωοκλοπής,

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών...

«Ρώτα κι εμένα»: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Αντώνη Καράτζη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ρώτα κι εμένα»,...

Ρέθυμνο:Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο 36ο Κυνήγι του Θησαυρού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρναβαλικής Ομάδας «ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ» με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST