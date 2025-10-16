Χανιά:Εθελοντική Αιμοδοσία από την ΑΝΕΚ LINES μέλος της ΑΤΤΙCA GROUP

ANEK LINES – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ 22/10/2025

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΑΝΕΚ LINES μέλος της ΑΤΤΙCA GROUP, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων “Αγ Ιωάννης” και το Γεν. Νοσοκομείο Χανίων διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία & δειγματοληψία για τη Δωρεά Μυελού των Οστών, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στην Λεωφ. Καραμανλή 148.

Επισυνάπτουμε σχετική πρόσκληση και αφίσα και σας παρακαλούμε για τη συμβολή σας στην επικοινωνία της δράσης αυτής για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προσέλκυση εθελοντών.

Πλέουμε μαζί, ταξιδεύουμε τη ζωή!