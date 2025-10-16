Φιλολογικό Συμπόσιο για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Η Περιφέρεια Κρήτης αρωγός στην πνευματική ανάπτυξη των μαθητών

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Φιλολογικού Συμποσίου Λογοτεχνίας, με τίτλο: «Η διδασκαλία του αυτοτελούς λογοτεχνικού έργου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Διδακτικά παραδείγματα και εφαρμογές», το οποίο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο.

Το Συμπόσιο, που διοργανώθηκε από την Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φιλολόγων Ηρακλείου, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, προσέλκυσε πλήθος φιλολόγων και εκπαιδευτικών από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αναδεικνύοντας την κομβική σημασία της διδασκαλίας του ολόκληρου λογοτεχνικού έργου ως μέσου καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και της ενσυναίσθησης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισηγήσεις διακεκριμένων πανεπιστημιακών και ειδικών παιδαγωγών, ενώ συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια που εστίασαν σε δραματοποιημένες προσεγγίσεις και θεατροπαιδαγωγικές μεθόδους. Οι τεχνικές αυτές, όπως τονίστηκε, μετατρέπουν την αίθουσα σε εργαστήρι νοήματος και ενισχύουν την ενεργό πρόσληψη του κειμένου από τους μαθητές, με απώτερο σκοπό την ουσιαστική κατανόηση της λογοτεχνικής αξίας.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, η οποία, απευθύνοντας χαιρετισμό, υπογράμμισε τη σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η Περιφέρεια Κρήτης στέκεται σταθερά αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που προάγει την παιδεία, την καλλιέργεια και τη δημιουργική διδασκαλία της λογοτεχνίας, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο της στη μόρφωση και την πνευματική ανάπτυξη των μαθητών μας.

Ως Περιφέρεια, θεωρούμε την επένδυση στην ποιοτική εκπαίδευση και την ανθρωπιστική παιδεία ως την πιο ισχυρή μας δέσμευση απέναντι στην κοινωνία της Κρήτης. Συγχαίρουμε την Οργανωτική Επιτροπή και τους Φιλολόγους για την ενεργή συμμετοχή τους σε αυτή την κορυφαία επιμορφωτική διαδικασία».

Η επιτυχής διοργάνωση του Συμποσίου επιβεβαιώνει τη βούληση της Περιφέρειας Κρήτης να στηρίζει δράσεις που ενδυναμώνουν το εκπαιδευτικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας ότι η διδακτική πρακτική συμβαδίζει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών.