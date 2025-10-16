ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ψήφισμα στήριξης στους μελισσοκόμους της Κρήτης από το Δημοτικό Συμβούλιο Γόρτυνας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γόρτυνας, με την 125/2025 απόφαση – ψήφισμα, εξέφρασε την στήριξή του στους μελισσοκόμους της Κρήτης, που εκπροσωπούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, με ανεκτίμητη συμβολή στην τοπική οικονομία, την γεωργία, την γαστρονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλυτικά το ψήφισμα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Γόρτυνας, στην συνεδρίαση του στις 14/10/2025, έχοντας υπ’ όψη του την δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι μελισσοκόμοι του νησιού μας, εκφράζει ομόφωνα την συμπαράστασή του στον αγώνα τους, στηρίζοντας τα αιτήματά τους και ζητεί από τα αρμόδια Υπουργεία:

1. Την ένταξη της Κρήτης στη νησιωτική πολιτική, ώστε να υπάρξει διαφορετική και δικαιότερη αντιμετώπιση της μελισσοκομίας του νησιού, με ειδικά κριτήρια επιδότησης και στήριξης.

2. Την έγκριση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου στήριξης που θα ενισχύσει την βιωσιμότητα της κρητικής μελισσοκομίας και θα συμβάλει στην διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τοπικού μελιού.

3. Την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μελισσοφάγων, με στοχευμένες επιστημονικές και θεσμικές λύσεις, ώστε να προστατευτούν τα μελίσσια και να περιοριστούν οι καταστροφικές συνέπειες.

4. Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στον Μελισσοκομικό Σύλλογο Ηρακλείου Κρήτης, και να δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο».

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στο φεστιβάλ «Γεύσεις...

0
13 έως και 18 Οκτωβρίου, Σύνταγμα - Σταθμός Μετρό Πραγματοποιήθηκαν...

Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών αγροτικών οχημάτων...

0
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών...

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στο φεστιβάλ «Γεύσεις...

0
13 έως και 18 Οκτωβρίου, Σύνταγμα - Σταθμός Μετρό Πραγματοποιήθηκαν...

Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών αγροτικών οχημάτων...

0
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
