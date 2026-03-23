Δήμος Αγίου Νικολάου:Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ Τουρισμού – Συνάντηση εργασίας

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει αναλάβει την πρωτοβουλία εκπόνησης Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ Τουρισμού για τον προορισμό «Άγιος Νικόλαος» με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πλαισίου τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε συνάντηση εργασίας και διαβούλευσης με τον ανάδοχο του έργου «CK Strategies» και τον επιστημονικό υπεύθυνο της μελέτης Δρ. Σωτήρη Βαρελά, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των τοπικών φορέων σχετικά με την πορεία και το περιεχόμενο της μελέτης, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και εμπειριών που θα συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας τεκμηριωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης για τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στον Γ ’όροφο του κινηματοθέατρου REX στις 13:00 .

Η διαδικασία διαβούλευσης αποσκοπεί στην ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων, των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών του τουρισμού, ώστε μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης για τον προορισμό Άγιος Νικόλαος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν βασικές παράμετροι της υπό εκπόνηση μελέτης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τον ανάδοχο του έργου σχετικά με ζητήματα όπως οι σύγχρονες τάσεις στον διεθνή τουρισμό, το προφίλ και οι αγορές προέλευσης των επισκεπτών, η αποτύπωση και η περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, καθώς και οι στρατηγικές προοπτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του προορισμού.

Η παρουσία και η συμμετοχή σας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η συμβολή των τοπικών φορέων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής κατεύθυνσης και ενός ολοκληρωμένου οράματος για τη μελλοντική τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Αγίου Νικολάου.