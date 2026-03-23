13.500 οδοντόβουρτσες διανέμει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης στα παιδιά της Α και Β δημοτικού στα σχολεία του νησιού

Με σταθερή προσήλωση στην πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας των παιδιών, η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει και φέτος το Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής , που απευθύνεται στους μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού, δηλαδή σε παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος και σε συνεργασία με τις τέσσερις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, ξεκίνησε η διανομή 13.500 οδοντοβουρτσών σε όλα τα σχολεία της Κρήτης.

Η φετινή δράση ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα συμβολικά από το Δημοτικό Σχολείο Ασημίου, μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο κλίμα, παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Γιώργου Πιτσούλη, της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Ελένης Μαράκη Μπελαδάκη, του Διευθυντή του σχολείου Τίτου Χατζάκη και της οδοντιάτρου Πόπης Δασκαλάκη.

Η δράση αυτή δεν περιορίζεται απλώς στη διανο

μή υλικού, αλλά αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν, με απλό και φιλικό τρόπο, τη σημασία της καθημερινής φροντίδας των δοντιών τους.

Σε δήλωσή του ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε: «η πρόληψη ξεκινά από μικρή ηλικία και μέσα από τέτοιες δράσεις δίνουμε στα παιδιά τα σωστά εφόδια για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καλλιεργούμε από νωρίς καλές συνήθειες υγιεινής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Πόπη Δασκαλάκη και την Ευαγγελία Σχοιναράκη , για την καθοριστική συμβολή στην ίδρυση της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και τον Διευθυντή του σχολείου Τίτο Χατζάκη για τη συνεργασία και τη θερμή υποδοχή».

Σε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη επεσήμανε: «για την Περιφέρεια Κρήτης, η φροντίδα της υγείας των παιδιών μας, αποτελεί προτεραιότητα και συλλογική ευθύνη. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, ερχόμαστε πιο κοντά στους μαθητές και τους βοηθάμε να υιοθετήσουν απλές αλλά πολύτιμες καθημερινές συνήθειες. Ευχαριστούμε θερμά τη σχολική κοινότητα για τη συνεργασία και τη συμβολή της στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας».

Ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου Ασημίου Τίτος Χατζάκης υπογράμμισε: «είναι μεγάλη χαρά για εμάς να φιλοξενούμε μια τόσο σημαντική δράση στον χώρο του σχολείου μας.

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα στοματικής υγείας από μικρή ηλικία είναι ιδιαίτερα σημαντική και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση σωστών συνηθειών για το μέλλον. Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία αυτή, καθώς και όλους που συμβάλλουν στην υλοποίησή της, προσφέροντας πολύτιμη γνώση και φροντίδα στους μαθητές μας».

Σε δήλωσή της η οδοντίατρος Πόπη Δασκαλάκη σημείωσε: «η πρόληψη στην παιδική ηλικία είναι το πιο ουσιαστικό δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας για ένα υγιές μέλλον. Μέσα από δράσεις όπως αυτή, δεν δίνουμε απλώς μία οδοντόβουρτσα, αλλά καλλιεργούμε σωστές συνήθειες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.

Η Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης δημιουργήθηκε ακριβώς με αυτό το όραμα: να φτάνει η φροντίδα σε κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά του νησιού. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε τα παιδιά να ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό και να αγκαλιάζουν το μήνυμα της πρόληψης.»