ΠαΓΝΗ:Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Ασθενών και την Ποιοτική Φροντίδα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία ΠαΓΝΗ σε συνέχεια των επαναλαμβανόμενων κύκλων εκπαίδευσης του προσωπικού της, υλοποίησε το πρώτο πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης για το έτος 2026 (20-21/3/2026).

Κεντρικό πυλώνα του προγράμματος αποτέλεσε η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων ως εκπαιδευτών, αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση τους. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την κουλτούρα συνεργασίας, προάγει τη διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών και συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου εσωτερικού συστήματος εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για όλους τους εργαζόμενους, με σκοπό τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού και την έκδοση πολιτικών και προτυποποιημένων διαδικασιών για τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις,

Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με δείκτες ασφαλούς νοσοκομείου, όπως:
• μείωση νοσοκομειακών λοιμώξεων
• μείωση πτώσεων ασθενών
• μείωση ελκών πίεσης
• μείωση σφαλμάτων φαρμακευτικής αγωγής

• μείωση επιπλοκών από φλεβικές γραμμές και καθετήρες
• βελτίωση συμμόρφωσης στις πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας
• βελτίωση τεκμηρίωσης νοσηλευτικής φροντίδας

Θα θέλαμε να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και για τη διαχρονική στήριξη σε ότι αφορά την εκπαίδευση, την κ. Φανού Α. διεθνή εμπειρογνώμονα και σύμβουλο του Νοσοκομείου και εμπνευστής του εγχειρήματος,

και το Τμήμα Ποιότητας για τη διαρκή και ουσιαστική βοήθεια της. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο τμήμα Πληροφορικής η συμμετοχή του οποίου ήταν καθοριστική για τις διαδικασίες αξιολόγησης και διεξαγωγής του σεμιναρίου καθώς και όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες για τη συνδρομή τους.

Τέλος το μεγαλύτερο ευχαριστώ το χρωστάμε στους επαγγελματίες υγείας –εισηγητές των θεματικών ενοτήτων καθώς και στους Νοσηλευτές και Β. Νοσηλευτών για την ενεργό και ζεστή συμμετοχή τους.

Χανιά:Εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου...

0
εκδήλωση ΙΜΚΑ: «Μεσολόγγι 1826: από τη Θυσία στην Αθανασία» εκδήλωση...

Ο Δήμος Ηρακλείου στο 2nd Greek...

0
Στο επίκεντρο η σύνδεση του τουρισμού με τη βιώσιμη...

13.500 οδοντόβουρτσες διανέμει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης στα παιδιά της Α και Β δημοτικού στα σχολεία του νησιού
Δήμος Ηρακλείου: Ανακάλεσε τρεις άδειες εκσκαφής για το έργο των οπτικών ινών, από δυο εταιρείες
Χανιά:Εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου «Μεσολόγγι 1826 από τη Θυσία στην Αθανασία»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
εκδήλωση ΙΜΚΑ: «Μεσολόγγι 1826: από τη Θυσία στην Αθανασία» εκδήλωση...

Δήλωση Προέδρου ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τις τελευταίες εβδομάδες εξελίχθηκε μια δημόσια συζήτηση γύρω από...

Γιατί χτυπούσαν κατσαρόλες την 25η Μαρτίου; Το σχεδόν ξεχασμένο ελληνικό έθιμο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γιατί χτυπούσαν κατσαρόλες και κουδούνια την 25η Μαρτίου; Το...

Ο Δήμος Ηρακλείου στο 2nd Greek Water Summit

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο επίκεντρο η σύνδεση του τουρισμού με τη βιώσιμη...

