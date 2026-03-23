ΠαΓΝΗ:Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Ασθενών και την Ποιοτική Φροντίδα

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία ΠαΓΝΗ σε συνέχεια των επαναλαμβανόμενων κύκλων εκπαίδευσης του προσωπικού της, υλοποίησε το πρώτο πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης για το έτος 2026 (20-21/3/2026).

Κεντρικό πυλώνα του προγράμματος αποτέλεσε η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων ως εκπαιδευτών, αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση τους. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την κουλτούρα συνεργασίας, προάγει τη διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών και συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου εσωτερικού συστήματος εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για όλους τους εργαζόμενους, με σκοπό τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού και την έκδοση πολιτικών και προτυποποιημένων διαδικασιών για τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις,

Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με δείκτες ασφαλούς νοσοκομείου, όπως:

• μείωση νοσοκομειακών λοιμώξεων

• μείωση πτώσεων ασθενών

• μείωση ελκών πίεσης

• μείωση σφαλμάτων φαρμακευτικής αγωγής

• μείωση επιπλοκών από φλεβικές γραμμές και καθετήρες

• βελτίωση συμμόρφωσης στις πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας

• βελτίωση τεκμηρίωσης νοσηλευτικής φροντίδας

Θα θέλαμε να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και για τη διαχρονική στήριξη σε ότι αφορά την εκπαίδευση, την κ. Φανού Α. διεθνή εμπειρογνώμονα και σύμβουλο του Νοσοκομείου και εμπνευστής του εγχειρήματος,

και το Τμήμα Ποιότητας για τη διαρκή και ουσιαστική βοήθεια της. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο τμήμα Πληροφορικής η συμμετοχή του οποίου ήταν καθοριστική για τις διαδικασίες αξιολόγησης και διεξαγωγής του σεμιναρίου καθώς και όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες για τη συνδρομή τους.

Τέλος το μεγαλύτερο ευχαριστώ το χρωστάμε στους επαγγελματίες υγείας –εισηγητές των θεματικών ενοτήτων καθώς και στους Νοσηλευτές και Β. Νοσηλευτών για την ενεργό και ζεστή συμμετοχή τους.