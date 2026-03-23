Δήμος Ηρακλείου: Ανακάλεσε τρεις άδειες εκσκαφής για το έργο των οπτικών ινών, από δυο εταιρείες

Λόγω της μη τήρησης της Κανονιστικής Πράξης του Δήμου Ηρακλείου και της ελλιπούς αποκατάστασης των τομών

Έπειτα από σχετική συνεννόηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, ανακλήθηκαν τρεις άδειες εκσκαφής για το έργο των οπτικών ινών από δυο εταιρείες – παρόχους.

Πρόκειται για εφαρμογή των διατάξεων της Κανονιστικής Πράξης του Δήμου για την έντεχνη αποκατάσταση των τομών για την ασφάλεια των πολιτών, η οποία καταρτίστηκε από την Δημοτική Αρχή και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τον Αύγουστο του 2024.

Οι περιοχές όπου καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα αποκατάστασης των οδοστρωμάτων έπειτα από εργασίες εκσκαφής οπτικών ινών, είναι στο Γιόφυρο, στις Πατέλες και στην Λ. Παπαναστασίου. Οι έλεγχοι συνεχίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου και σε άλλες περιοχές της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Αρχή έχει τονίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα, η σημασία, η απόδοση και η ωφέλεια των έργων, ωστόσο, αυτά θα πρέπει να γίνονται χωρίς να αφήνουν μόνιμη βλάβη στην πόλη.

