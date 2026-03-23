Ο Δήμος Ηρακλείου στο 2nd Greek Water Summit

Στο επίκεντρο η σύνδεση του τουρισμού με τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων

Στο 2nd Greek Water Summit, που διεξήχθη στην Αθήνα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς, συμμετείχε ο Δήμος Ηρακλείου.

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού και Αναπληρωτής Δημάρχου Ηρακλείου, Γιώργος Αγριμανάκης, συμμετείχε σε πάνελ με τίτλο «Τουρισμός και νερό – Ανάπτυξη χωρίς επάρκεια;», συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συζήτηση για μία από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις της εποχής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε η αυξανόμενη πίεση που ασκεί η τουριστική δραστηριότητα στους υδατικούς πόρους, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη εποχικότητα, όπως η Κρήτη. Ο Γιώργος Αγριμανάκης τόνισε ότι η διασφάλιση της επάρκειας του νερού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών, υπογραμμίζοντας ότι «ο τουρισμός δεν μπορεί να σχεδιάζεται ανεξάρτητα από το νερό».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης, στη μείωση των απωλειών των δικτύων, καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η επαναχρησιμοποίηση νερού και τα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας των φυσικών πόρων, καθώς και η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού, κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι το όραμα για το Ηράκλειο είναι να αποτελέσει έναν σύγχρονο, ανθεκτικό και βιώσιμο προορισμό, όπου η ανάπτυξη θα συμβαδίζει με την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων. «Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί περιορισμό της ανάπτυξης, αλλά προϋπόθεση για τη συνέχισή της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο συνέδριο επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή για ενεργή παρουσία στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και την ανάληψη πρωτοβουλιών για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο.