Δήμος Αγίου Νικολάου:Εορτασμός Πολιούχου Αγίου Νικολάου 2025

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει το πρόγραμμα για τον εορτασμό του Πολιούχου και Προστάτη Αγίου Νικολάου και καλεί όλους τους συμπολίτες και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε μια ημέρα κατάνυξης, παράδοσης, αθλητισμού και εορταστικής χαράς.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεστούν σύμφωνα με το ανακοινωμένο εκκλησιαστικό πρόγραμμα:

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου Ώρα :17:00 – Μέγας Εσπερινός
• Στους Ιερούς Ναούς της πόλης του Αγίου Νικολάου και
• στον παλαιό Βυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Όρμο του Καθολικού, από τον οποίο πήρε το όνομά της η πόλη και ο Δήμος.

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου – Ανήμερα της Εορτής
Ώρα: 07:00 – Όρθρος και στη συνέχεια Θεία Λειτουργία
• Στους Ιερούς Ναούς της πόλης
• και στον παλαιό Βυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Όρμο του Καθολικού.

Δράσεις Φορέων – 6 Δεκεμβρίου 2025
Κατά τη διάρκεια του Αγιασμού
• Σώμα Ελλήνων Προσκόπων: Παρουσία το πρωί στον Ιερό Ναό.

• Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού: Θα πραγματοποιήσουν ολοήμερη δράση αφιερωμένη στην πόλη και στον Πολιούχο.
• Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αγίου Νικολάου: Παρουσίαση στην προβλήτα του Καθολικού
• ΝΑΣΑΝ SUP: Θαλάσσιο άγημα αθλητών στον Όρμο

Μεσημεριανές Δράσεις
• ΝΟΑΝ: Εορταστικοί κολυμβητικοί αγώνες (13:00 – 14:00) – Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου
Απογευματινές Δραστηριότητες
Ποδηλατικός Όμιλος Αγίου Νικολάου

• Ποδηλατοβόλτα με ώρα εκκίνησης 16:15 και τερματισμό στη Λίμνη στις 17:00.
• Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στη Λίμνη Αγίου Νικολάου (Ώρα : 17:00)

Με τη συμμετοχή:
• Δημοτικής Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου
• Δημοτικής Χορωδίας
• Σχολών Χορού: Alegria, DanceProject, Little Feat
• Bubble show

Στη Λίμνη θα συμμετέχει και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος με σκάφη.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συναυλία με τίτλο:
«Εκείνος, Εκείνη και τα Χριστούγεννα» με τους καταξιωμένους ερμηνευτές Παναγιώτη Πετράκη και Χρυσούλα Στεφανάκη.

Έκλεισε το ραντεβού των κτηνοτρόφων της Κρήτης...

0
Επταμελής αντιπροσωπεία της παγκρήτια συντονιστικής με τη συμμετοχή δημάρχων...

Σε θέση μάχης ο πρωτογενής τομέας της...

0
Οι παραγωγοί αντιδρούν έντονα στην κατάργηση της «τεχνικής λύσης»...

