ΚΡΗΤΗ

Καμία λαϊκή αγορά δε θα λειτουργήσει στην Κρήτη την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι τοπικοί παραγωγοί και πωλητές συμμετέχουν στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία.

Χωρίς λαϊκές αγορές θα μείνει και η Κρήτη αύριο Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, μετά την απόφαση της Γενικής Συνομοσπονδίας Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας, να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δυναμικά και οι παραγωγοί της Κρήτης, αντιπροσωπεία των οποίων μάλιστα θα μεταβεί στην Αθήνα για να συναντηθεί αύριο με τον αρμόδιο υπουργό.

Ο πρόεδρος των παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ηρακλείου, Παντελής Παπαδάκης, ανέφερε στο patris.gr τα βασικά αιτήματα του κλάδου:

“Το κύριο αίτημά μας είναι η επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Από κει και πέρα υπάρχει αντίδραση για την τεκμαρτή φορολόγηση καθώς και για τα φορολογικά εμπόδια που δημιουργούνται”.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έκλεισε το ραντεβού των κτηνοτρόφων της Κρήτης...

0
Επταμελής αντιπροσωπεία της παγκρήτια συντονιστικής με τη συμμετοχή δημάρχων...

Σε θέση μάχης ο πρωτογενής τομέας της...

0
Οι παραγωγοί αντιδρούν έντονα στην κατάργηση της «τεχνικής λύσης»...

Έκλεισε το ραντεβού των κτηνοτρόφων της Κρήτης...

0
Επταμελής αντιπροσωπεία της παγκρήτια συντονιστικής με τη συμμετοχή δημάρχων...

Σε θέση μάχης ο πρωτογενής τομέας της...

0
Οι παραγωγοί αντιδρούν έντονα στην κατάργηση της «τεχνικής λύσης»...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Αγίου Νικολάου:Εορτασμός Πολιούχου Αγίου Νικολάου 2025
Επόμενο άρθρο
Κλιμακώνουν τον αγώνα τους οι αγρότες της Κρήτης – Κλείνουν λιμάνια και αεροδρόμια από τις 8 Δεκεμβρίου
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έκλεισε το ραντεβού των κτηνοτρόφων της Κρήτης με Χατζηδάκη λίγο πριν το παγκρήτιο συλλαλητήριο

ΠΚ team ΠΚ team -
Επταμελής αντιπροσωπεία της παγκρήτια συντονιστικής με τη συμμετοχή δημάρχων...

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία: Τι προβλέπεται για παράνομη οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που αυστηροποιεί τις ποινές...

Σε θέση μάχης ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης – Παγκρήτιο συλλαλητήριο και νέο ραντεβού στην Αθήνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι παραγωγοί αντιδρούν έντονα στην κατάργηση της «τεχνικής λύσης»...

Επίδομα Παιδιού Α21: Κλείνει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου η πλατφόρμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST