Καμία λαϊκή αγορά δε θα λειτουργήσει στην Κρήτη την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Οι τοπικοί παραγωγοί και πωλητές συμμετέχουν στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία.
Χωρίς λαϊκές αγορές θα μείνει και η Κρήτη αύριο Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, μετά την απόφαση της Γενικής Συνομοσπονδίας Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας, να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία.
Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δυναμικά και οι παραγωγοί της Κρήτης, αντιπροσωπεία των οποίων μάλιστα θα μεταβεί στην Αθήνα για να συναντηθεί αύριο με τον αρμόδιο υπουργό.
Ο πρόεδρος των παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ηρακλείου, Παντελής Παπαδάκης, ανέφερε στο patris.gr τα βασικά αιτήματα του κλάδου:
“Το κύριο αίτημά μας είναι η επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Από κει και πέρα υπάρχει αντίδραση για την τεκμαρτή φορολόγηση καθώς και για τα φορολογικά εμπόδια που δημιουργούνται”.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ