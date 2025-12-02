ΑΓΡΟΤΙΚΑΚΡΗΤΗ

Κλιμακώνουν τον αγώνα τους οι αγρότες της Κρήτης – Κλείνουν λιμάνια και αεροδρόμια από τις 8 Δεκεμβρίου

“Δεν έχουμε άλλο όπλο στα χέρια μας”, τονίζει στο patris.gr, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.

Την απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, πήραν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης με βάση την απόφαση που ελήφθη από την Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή.

Έτσι λοιπόν από την προσεχή Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, θα κλείσουν τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Κρήτης, θέλοντας να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν ανέχονται άλλη κοροϊδία.

“Δεν έχουμε άλλο όπλο στα χέρια μας, πως να αντιδράσουμε; Αποφασίσουμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, ακολουθώντας τους συναδέλφους μας στην υπόλοιπη χώρα που έχουν βγει στους δρόμους και δίνουν τη μάχη τους”, τονίζει στο patris.gr, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς και προσθέτει: “Ισως να πάμε και κάπου αλλού, είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία”.

Σε ότι αφορά την ταλαιπωρία που θα υποστούν οι πολίτες με το επ’ αόριστο κλείσιμο λιμανιών και αεροδρομίων στο νησί, ο κ. Μανουράς δηλώνει:

“Ανακοινώνουμε σήμερα αυτή την απόφασή μας για να ενημερωθεί ο κόσμος και να ξέρει πώς θα κινηθεί από τις 8 του μήνα”.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

