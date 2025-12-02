Μαφία της Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Επισκόπου Δορυλαίου – Ελεύθερος με βαριά εγγύηση και περιοριστικούς όρους

Ολοκληρώθηκε η πολύωρη απολογία του 46χρονου Επισκόπου Δορυλαίου στα Χανιά, με τον ιεράρχη να αφήνεται ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ και μηνιαία παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα. Με μια πολύωρη διαδικασία που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στα Χανιά, ολοκληρώθηκε η απολογία του 46χρονου Επισκόπου Δορυλαίου, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση που έχει γίνει γνωστή ως «Μαφία της Κρήτης». Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μόλις λίγες ημέρες μετά τις τελευταίες εξελίξεις, με τον ιεράρχη να βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες. Μετά την απολογία του, ο Επίσκοπος αφέθηκε ελεύθερος, αλλά υπό αυστηρούς όρους που έθεσε ο ανακριτής. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η καταβολή εγγύησης 150.000 ευρώ, καθώς και η υποχρέωση μηνιαίας παρουσίας κάθε 5 του μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα. Δεν του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, κάτι που θεωρήθηκε αξιοσημείωτο δεδομένης της βαρύτητας των κατηγοριών. Ο συνήγορός του, Διονύσης Βερράς, άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση, επισημαίνοντας ότι «ο εντολέας του πλήρωσε τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα» και εκτιμώντας πως «αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλο, δεν θα υπήρχαν περιοριστικοί όροι». Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιεράρχης είναι βαριές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι βεβαιώσεις που φέρεται να παρείχε επέτρεψαν σε δύο προφυλακισμένους επιχειρηματίες – αδέλφια – να μεταβιβάσουν 175 στρέμματα της Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων σε ξένους επενδυτές, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τα στοιχεία των αρχών περιλαμβάνουν επισυνδέσεις τηλεφωνικών συνομιλιών, μέσα από τις οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο Επίσκοπος εμφανίζεται να περνά από τη θέση του «θύματος» σε εκείνη του «θύτη», φερόμενος ακόμη και να ζητά ξυλοδαρμούς συγκεκριμένων προσώπων. Η απολογία του είχε αρχικά προγραμματιστεί για 25 Σεπτεμβρίου, αλλά αναβλήθηκε για διαδικαστικούς λόγους. Η σημερινή ολοκλήρωσή της σηματοδοτεί μια κρίσιμη φάση στη δικαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Κρήτη.