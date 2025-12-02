ΑΓΡΟΤΙΚΑΚΡΗΤΗ

Σε θέση μάχης ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης – Παγκρήτιο συλλαλητήριο και νέο ραντεβού στην Αθήνα

Οι παραγωγοί αντιδρούν έντονα στην κατάργηση της «τεχνικής λύσης» και στις μειωμένες επιδοτήσεις – Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου η προσυγκέντρωση στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης μπαίνει η νέα εβδομάδα, καθώς οι παραγωγοί του νησιού ετοιμάζονται για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Μετά τη σύσκεψη του Σαββάτου στο Ρέθυμνο, το Παγκρήτιο Συντονιστικό αποφάσισε τη διοργάνωση συλλαλητηρίου τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:30 το πρωί, με προσυγκέντρωση στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η σύσκεψη ανέδειξε την οικονομική ασφυξία που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι: από το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές ενισχύσεις έως τις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις -κυρίως το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής- που, όπως τονίζουν, καθιστούν το επάγγελμα «ανέφικτο».

Ενστάσεις για το νέο σύστημα εκφράζουν και οι Αγροτικοί Σύλλογοι Ιεράπετρας, Σητείας, Τυμπακίου και Καντάνου – Σελίνου, μιλώντας για δυσχρηστία, ελλιπή κάλυψη σήματος και απουσία μεταβατικής περιόδου.

Παράλληλα, οι παραγωγοί αντιδρούν έντονα στην κατάργηση της «τεχνικής λύσης» και στις μειωμένες επιδοτήσεις, που -όπως υποστηρίζουν- έχουν αφήσει πολλούς με μόλις το ένα πέμπτο των αναμενόμενων ποσών.

Τις επόμενες μέρες, εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων θα έρθουν σε επαφή με περιφερειάρχη, βουλευτές και δημάρχους, προκειμένου να ζητήσουν να τους συνοδεύσουν σε συνάντηση που θα επιδιωχθεί με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Στόχος είναι η άμεση παρέμβαση στα κρίσιμα ζητήματα που απειλούν τον κλάδο.

Διαφοροποιεί τη στάση της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, η οποία καλεί σήμερα, 2 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ. στα Πεζά, σε σύσκεψη κλιμάκωσης του αγώνα. Οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι, μετά από συνεχείς αναβολές, οι επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν ήταν «ψίχουλα», με πολλούς να μην λαμβάνουν ούτε ευρώ.

Από τα 580 εκατ. πιστώθηκαν μόλις 360, ενώ οι ζημιές από το πρόσφατο χαλάζι επιδείνωσαν την κατάσταση. Εκφράζεται οργή για ανεπαρκείς αποζημιώσεις, στάση πληρωμών και κυβερνητική καταστολή σε κινητοποιήσεις. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από την κλιμάκωση», τονίζεται, με κάλεσμα σε μαζική συμμετοχή όλων των αγροτοκτηνοτρόφων.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Μαφία της Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Επισκόπου Δορυλαίου – Ελεύθερος με βαριά εγγύηση και περιοριστικούς όρους
Έκλεισε το ραντεβού των κτηνοτρόφων της Κρήτης με Χατζηδάκη λίγο πριν το παγκρήτιο συλλαλητήριο
