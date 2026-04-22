Ελληνόκτητο πλοίο δέχθηκε ιρανική επίθεση στα ανοιχτά του Ομάν – Υπέστη σοβαρές ζημιές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Το ελληνόκτητο πλοίο «EPAMINONDAS», σημαίας Λιβερίας δέχθηκε επίθεση από το Ιράν στα ανοιχτά του Ομάν.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκε τα πυρά του Ιράν 15 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν.

Σοβαρές ζημιές στη γέφυρα

Σύμφωνα με τη UKMTO, «ο πλοίαρχος του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε προσεγγίστηκε από ένα πυροβόλο του IRGC» το οποίο «στη συνέχεια πυροβόλησε εναντίον του σκάφους» και «προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα».

Η ιρανική πλευρά είχε προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ-Σαΐντ Ιραβάνι δήλωσε πως «μόλις άρουν τον αποκλεισμό, ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί στην Ισλαμαμπάντ» δήλωσε ο πρεσβευτής στον ΟΗΕ, προσθέτοντας: «Το Ιράν είναι έτοιμο για οποιοδήποτε σενάριο». Από την πλευρά του Ιρανικός αξιωματούχος, χαρακτήρισε «τέχνασμα» την εκεχειρία για να «εξασφαλιστεί χρόνος» μέχρι να να εξαπολύσουν «νέα αιφνιδιαστική επίθεση» εναντίον του Ιράν.https://www.cnn.gr/

Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις...

Από την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και το στεγαστικό, μέχρι...

Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της...

