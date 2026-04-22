ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνης : Επίστρέφουν από τον Μάΐο τα Θερινά Δρομολόγια EXPRESS στη γραμμή Χανιά-Ηράκλειο-Χανιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ»

«ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ EXPRESS ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΑΝΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΧΑΝΙΑ

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς μπαίνουν από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, τα δύο υπεραστικά ΚΤΕΛ της Κρήτης, καθώς επαναφέρουν τα θερινά δρομολόγια Express στη γραμμή Χανιά-Ηράκλειο και Ηράκλειο-Χανιά.

Η επιτυχημένη ένωση δυνάμεων των Εταιρειών «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» και «ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ΑΕ» στοχεύει σε πιο γρήγορες, ασφαλείς, άνετες και οικονομικές μετακινήσεις του επιβατικού κοινού που επιθυμεί να ταξιδέψει από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο χωρίς Ι.Χ. και ταλαιπωρία.

Το ταξίδι με τα σύγχρονα λεωφορεία από τα Χανιά προς το Ηράκλειο και αντίστροφα είναι διάρκειας περίπου δύο ωρών, δηλαδή, χρονικό διάστημα που απαιτεί και ένα Ι.Χ. για να διανύσει την απόσταση των περίπου 140 χλμ. μεταξύ των δύο μεγαλουπόλεων της Κρήτης.

Τα τέσσερα δρομολόγια EXPRESS πλέον θα εκτελούνται καθημερινά με αφετηρία και κατάληξη τους κεντρικούς Σταθμούς των ΚΤΕΛ σε Χανιά και Ηράκλειο αντίστοιχα, ανά τρεις ώρες και χωρίς ενδιάμεσες στάσεις μειώνοντας έτσι το χρόνο του ταξιδιού και καλύπτοντας πλήρως τις μεταφορικές ανάγκες των επιβατών στις ώρες αιχμής.

ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ EXPRESS

• Χανιά – Ηράκλειο: 09:30, 12:30, 15:30, 18:30

• Ηράκλειο – Χανιά: 09:30, 12:30, 15:30, 18:30

Σύμφωνα με τις Διοικήσεις των δύο υπεραστικών ΚΤΕΛ της Κρήτης η στοχευμένη αυτή παρέμβαση -που ήδη από πέρυσι αγκαλιάστηκε από το επιβατικό κοινό- εστιάζει στην ασφαλή διασύνδεση των δύο μεγάλων πόλεων της μεγαλονήσου που τη θερινή περίοδο παρατηρείται έντονη ζήτηση.

Η εν λόγω υπηρεσία που εντάσσεται στην κατηγορία των «έξυπνων» μεταφορών, ενισχύει την εσωτερική κινητικότητα στην Κρήτη παρέχοντας μία ουσιαστική λύση στις μετακινήσεις του πληθυσμού.