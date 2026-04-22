ΙΤΕ:Ημερίδα «Παράκτια Τρωτότητα και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000»

Η ΟικοΜ ΕΠΕ και το Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), υλοποιούν το έργο:

«Εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Νότιας Πελοποννήσου έναντι πλημμυρικών φαινομένων».

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου, διοργανώνεται ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου (ΕΒΕΗ), στο Ηράκλειο.

Το έργο επικεντρώνεται στην εκτίμηση της παράκτιας τρωτότητας σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας που εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000.

Ειδικότερα, μελετήθηκαν οι ακόλουθες περιοχές:

• «Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και Χερσόνησος Σίδερο (Άκρα Μαύρο Μούρι – Βάι – Άκρα Πλάκας) και θαλάσσια ζώνη» (GR4320006)

• «Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης» (GR4320009)

• «Νήσος Χρυσή» (GR4320003)

• «Εκβολή Γεροποτάμου Μεσαράς» (GR4310012)

• «Δυτικά Αστερούσια (από Αγιοφάραγγο έως Κόκκινο Πύργο)» (GR4310004)

• «Πρασσανό Φαράγγι – Πατσός – Σφακορύακο Ρέμα – Παραλία Ρεθύμνου και Εκβολή Γεροποτάμου» (GR4330004)

Σκοπός της ημερίδας είναι:

• η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης και των βασικών ευρημάτων της μελέτης,

• η ανάδειξη των κρίσιμων παραγόντων που συμβάλλουν στην παράκτια διάβρωση και στον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων,

• η ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, των αρμόδιων φορέων διαχείρισης και των χρηστών της παράκτιας ζώνης.

Η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα για την κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις παράκτιες περιοχές και για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων προσαρμογής και διαχείρισης.

Ευχαριστούμε θερμά το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΕΒΕΗ) για την ευγενική υποστήριξη και τη φιλοξενία της εκδήλωσης.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή.