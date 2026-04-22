Δήμος Χανίων:«Γειτονιά – Γειτονιά» – Ξεκινά το νέο πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων σε κάθε γειτονιά για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων

Το νέο πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων «Γειτονιά – Γειτονιά» του Δήμου Χανίων, το οποίο αφορά στην οργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης σε κάθε γειτονιά της πόλης, αναφορικά με την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, την ενίσχυση της ανακύκλωσης, τις υπηρεσίες καθαριότητας καθώς και τα ζητήματα αστικού πρασίνου, γνωστοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου στο Δημαρχείο Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης, που παραχωρήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, Μιχάλη Τσουπάκη, και τον Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Νικηφοράκη, επισημάνθηκε ότι πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα ενημέρωσης των δημοτών σε όλη την έκταση του Δήμου, καθώς η αλλαγή ξεκινά από τον πολίτη και τη γειτονιά.

Ειδικότερα, κατά την τοποθέτησή του ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, Μιχάλης Τσουπάκης, τόνισε ότι με την εν λόγω δράση «θα βρεθούμε δίπλα στους δημότες και γειτονιά-γειτονιά (σε 30 περίπου γειτονιές) θα:

 μάθουμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τα σκουπίδια,

 εξηγήσουμε τί είναι η ΔσΠ,

 καταλάβουμε πώς να κάνουμε την ορθή ανακύκλωση καθημερινή συνήθεια,

 ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες και τα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων και τις διαδικασίες διαχείρισης ειδικών αποβλήτων,

 συζητήσουμε για το αστικό πράσινο,

 απαντήσουμε σε ερωτήσεις συμπολιτών μας».

Ο κ. Τσουπάκης πρόσθεσε ότι σήμερα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των απορριμμάτων, που καταλήγουν στον πράσινο κάδο θα μπορούσε να είχε ανακυκλωθεί, αν γινόταν σωστός διαχωρισμός στην πηγή. Αυτό σημαίνει ότι πολύτιμοι πόροι χάνονται, ενώ επιβαρύνεται άσκοπα το περιβάλλον και η πόλη μας. «Η αλλαγή αυτής της εικόνας δεν είναι μόνο θέμα υποδομών, είναι κυρίως θέμα ενημέρωσης και καθημερινής συμπεριφοράς.

Με απλές κινήσεις, όλοι μπορούμε να μειώσουμε τα σκουπίδια, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Ο πράσινος κάδος πρέπει να είναι η τελευταία μας επιλογή», επεσήμανε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 24/04, στις 11.30, από τη γειτονιά των Αγίων Αποστόλων. Η ενημέρωση θα συνεχιστεί σε Χαλέπα (Δευτέρα 27/04), Λενταριανά (Τρίτη 28/04), Περιβόλια (Τετάρτη 29/04), στις 18:00, ενώ σταδιακά θα ανακοινώνονται από τον ιστότοπο του Δήμου Χανίων οι επόμενες ενημερώσεις.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Νικηφοράκης, τόνισε ότι η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης συμμετέχει στο πρόγραμμα, ώστε να ενημερωθούν οι δημότες για την ευζωία των αδέσποτων ζώων, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε ένα αδέσποτο αλλά και το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν οι συμπολίτες μας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου σε περίπτωση ανάγκης.

Μάλιστα, ενημερώσεις «σχολείο-σχολείο» σε μαθητές και μαθήτριες για θέματα ενσυναίσθησης ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης των απορριμμάτων θα πραγματοποιηθούν σε σχολικά περιβάλλοντα του Δήμου Χανίων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.