Δήμος Αμαρίου: Διαρκής συνεργασία με ανθρώπους της παραγωγής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, ο Δήμος Αμαρίου προχωρά στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας με ανθρώπους που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση της πραγματικής παραγωγής.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός συναντήθηκε με τον Μανώλη Ακουμιανάκη, με τον οποίο συμφωνήθηκε η καθιέρωση μιας διαρκούς συνεργασίας σε ζητήματα που αφορούν τη συνεταιριστική ανάπτυξη και τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την τοπική οικονομία.

Ο Μανώλης Ακουμιανάκης, με πολυετή παρουσία και εμπειρία στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, αποτελεί ένα πρόσωπο που γνωρίζει σε βάθος τις ανάγκες, τις προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές του αγροτικού κόσμου της περιοχής.

Η συνεργασία αυτή δεν εντάσσεται σε ένα στενό πλαίσιο συμβουλευτικών ρόλων, αλλά έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη διασύνδεση του Δήμου με τον παραγωγικό ιστό, τους συνεταιρισμούς και τους ίδιους τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Στο επίκεντρο της κοινής αυτής προσπάθειας τίθενται:

• η ανάδειξη του ρόλου του συνεταιριστικού κινήματος στη σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη,

• η στήριξη της τοπικής παραγωγής,

• και η διαμόρφωση ενός πιο οργανωμένου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου και παραγωγών.

Όπως επισημάνθηκε, σε έναν Δήμο όπου ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, η αξιοποίηση ανθρώπων με γνώση της αγοράς και των συλλογικών σχημάτων παραγωγής αποτελεί συνειδητή επιλογή με προοπτική.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας, με στόχο ο Δήμος Αμαρίου να βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τους ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και στηρίζουν την τοπική οικονομία.