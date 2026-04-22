Δήμος Ηρακλείου:«Μετακινήσεις με Μικρό Αποτύπωμα» η νέα Πράσινη Αποστολή της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen

«Μετακινήσεις με Μικρό Αποτύπωμα» η νέα Πράσινη Αποστολή της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen του Δήμου Ηρακλείου

Ένα πακέτο Desktop το δώρο του νικητή

Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων για την Προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen», followgreen.gr/heraklion.

Αυτό το μήνα ο Δήμος Ηρακλείου σε προσκαλεί να ανακαλύψεις τις μετακινήσεις με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα! Με το Green Mission «Μετακινήσεις με Μικρό Αποτύπωμα» ανακαλύπτουμε πώς οι καθημερινές μας διαδρομές επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Μαθαίνουμε πώς επιλογές όπως το περπάτημα, το ποδήλατο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων και να συμβάλουν σε πιο καθαρές και βιώσιμες πόλεις. Ακόμη και μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που μετακινούμαστε μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για τον πλανήτη!

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των Δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και πλούσια δώρα. Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής – Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση στο link:

https://followgreen.gr/heraklion/mission/single/currnet βάζοντας υποψηφιότητα για να κερδίσει ένα «Turbo-X Πακέτο Desktop».

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission.

Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.