Ηράκλειο:Γιγαντοοθόνη στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας» για την μετάδοση του τελικού για το Κύπελλο Ελλάδος 2026 το Σάββατο 25 Απριλίου στις 20:30

Στους ρυθμούς του τελικού ποδοσφαίρου για το Κύπελλο Ελλάδας 2026 ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ κινείται το Ηράκλειο.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. θα τοποθετήσουν γιγαντοοθόνη στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας», στο Πάρκο Γεωργιάδη, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε απευθείας μετάδοση τον μεγάλο τελικό όλοι όσοι δεν κατάφεραν να μεταβούν στο Βόλο για να δουν την ομάδα τους στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η μετάδοση του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου και ώρα 20:30, στην «καρδιά» της πόλης του Ηρακλείου και θα δώσει την ευκαιρία μίας ωραίας αθλητικής βραδιάς στην δροσιά του Πάρκου Γεωργιάδη.