Ηράκλειο:Διάκριση για τη Μαρίτα Μυρωνάκη στον διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της UNESCO

Από: Team Πολ. Κρήτης

Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η Μαρίτα Μυρωνάκη από το Ηράκλειο, καθώς τιμήθηκε με τον Γ’ Έπαινο στην κατηγορία «Παιδικό Παραμύθι» στον 14ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του Ομίλου UNESCO Τεχνών, Λόγου & Επιστημών Ελλάδας για το έτος 2025.

Η διάκριση αφορά το παραμύθι της με τίτλο «Αειλαμπής – Το Άγιο Αστέρι Μέσα Μας (Το Ηλιαστέρι)», ένα έργο που προσεγγίζει με ευαισθησία και λυρισμό διαχρονικές αξίες, όπως η αγάπη, η συγχώρεση και το φως που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο.

Η τελετή απονομής των βραβείων και επαίνων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, από τις 19:00 έως τις 21:00, στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας (Κρέμου 123 & Φιλαρέτου, Καλλιθέα Αττικής), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το παραμύθι «Αειλαμπής – Το Άγιο Αστέρι Μέσα Μας (Το Ηλιαστέρι)» αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2026, με στόχο να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε έναν κόσμο εσωτερικής αναζήτησης, φωτός και ελπίδας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση για τη δημιουργό, αλλά και μια ξεχωριστή στιγμή για την πολιτιστική παρουσία της Κρήτης στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας.

Σε δήλωσή της η Μαρίτα Μυρωνάκη επισήμανε:

«Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη και χαρά για τη διάκριση του έργου μου “Αειλαμπής” στον Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του Ομίλου UNESCO. Η “Αειλαμπής” γεννήθηκε από την ανάγκη να θυμηθούμε όλοι — μικροί και μεγάλοι — ότι το φως και η αγάπη υπάρχουν ήδη μέσα μας. Ευχαριστώ θερμά την επιτροπή του διαγωνισμού για την τιμή, καθώς και όλους όσοι στηρίζουν και αγκαλιάζουν αυτό το ταξίδι. Εύχομαι το παραμύθι αυτό να βρει τον δρόμο του στις καρδιές, ως μια ήσυχη υπενθύμιση ελπίδας και αγάπης.»https://www.cretalive.gr/

ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνης : Επίστρέφουν από τον...

0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» «ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ» ΑΠΟ...

Χανιά:Είχε μικρό οπλοστάσιο στην κατοχή του

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στα...

ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνης : Επίστρέφουν από τον...

0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» «ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ» ΑΠΟ...

Χανιά:Είχε μικρό οπλοστάσιο στην κατοχή του

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στα...
ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνης : Επίστρέφουν από τον Μάΐο τα Θερινά Δρομολόγια EXPRESS στη γραμμή Χανιά-Ηράκλειο-Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» «ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ» ΑΠΟ...

Ελληνόκτητο πλοίο δέχθηκε ιρανική επίθεση στα ανοιχτά του Ομάν – Υπέστη σοβαρές ζημιές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το ελληνόκτητο πλοίο «EPAMINONDAS», σημαίας Λιβερίας δέχθηκε επίθεση από...

Χανιά:Είχε μικρό οπλοστάσιο στην κατοχή του

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στα...

Ελευθερία Γιακουμάκη: Θρίλερ δίχως τέλος στην εξαφάνιση – Ο πρώην σύντροφος είχε κάνει και στο παρελθόν απόπειρες αυτοκτονίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Νέες αποκαλύψεις για το παρελθόν του πρώην συντρόφου της...

