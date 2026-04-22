Χανιά:Είχε μικρό οπλοστάσιο στην κατοχή του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά
Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων 55χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, χθες (21.04.2026) από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• (1) μακρύκανο τύπου φλόμπερ,
• (2) αεροβόλα πιστόλια,
• (1) σφαίρα πολεμικού όπλου,
• (1) ξίφος,
• (2) μαχαίρια,
• (1) μπαλτάς,
• (1) ξιφολόγχη πολεμικού όπλου και
• (55) φυσίγγια κυνηγετικού όπλου
Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων.

