Ελευθερία Γιακουμάκη: Θρίλερ δίχως τέλος στην εξαφάνιση – Ο πρώην σύντροφος είχε κάνει και στο παρελθόν απόπειρες αυτοκτονίας

Νέες αποκαλύψεις για το παρελθόν του πρώην συντρόφου της ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του – Σε δυο κατευθύνσεις οι έρευνες

Στον απόηχο της αυτοκτονίας του πρώην συντρόφου της Ελευθερίας Γιακουμάκη συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης γυναίκας από τις Δαφνές Ηρακλείου. Οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις.

Ο άνδρας είχε ήδη εξεταστεί από τους αστυνομικούς και επρόκειτο να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, καθώς διατηρούσε σχέση με την 43χρονη μέχρι και πριν από δύο μήνες.

Πληροφορίες που επικαλείται το Cretalive.gr, αναφέρουν ότι ο 40χρονος στο παρελθόν είχε κάνει απόπειρες αυτοκτονίας. Κατά την ίδια πηγή, στον αδερφό του, φέρεται να έχει αφήσει σε προγενέστερο χρόνο της αυτοκτονίας κάποιες σημειώσεις σαν ημερολόγιο. Σε αυτό καταγράφει τις σκέψεις του αλλά και πτυχές της ζωής του ενώ φέρεται να αναφέρεται και στην 43χρονη μητέρα.

Κατά το τοπικό σάιτ της Κρήτης ο ίδιος, στην κατάθεση του, είχε αποδώσει αμυχές στο πρόσωπό του, σε πτώση από το μηχανάκι. «Οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο όπου έπεσε, βρήκαν ότι το παρέλαβε οδική βοήθεια, ενώ προκύπτει ότι κάλεσε ταξί από καφετέρια στους Αθανάτους. Ως προς την ώρα που κλήθηκε το ταξί,

προσδιορίζεται τελικά γύρω στις 12 το πρωί της Κυριακής, περίπου δηλαδή μία ώρα αφ’ ότου κάμερες καταγράφουν την 43χρονη να φεύγει με το λευκό Honda από το σπίτι της, στις Δαφνές, και να κατευθύνεται προς Αθανάτους, δηλαδή προς Ηράκλειο» αναφέρει το ρεπορτάζ του Cretalive.gr.

Σε δυο άξονες οι έρευνες για την εξαφάνιση

Όπως ανέφερε ο γιος της 43χρονης, η μητέρα του έφυγε από το σπίτι την Κυριακή, γύρω στις 11:00, αφήνοντας ένα σημείωμα που έλεγε ότι θα πήγαινε για μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επέστρεφε σύντομα.

«Είδα ένα σημείωμα που είχε αφήσει η μητέρα μας πάνω στην κουζίνα και έγραφε ότι φεύγει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και ότι δε θα αργήσει. Όπως έχω γενικά ενημερώσει και τις Αρχές, αυτό το πράγμα το έχει ξανακάνει η μητέρα μου. Να αφήσει ένα σημείωμα το οποίο θα μας ενημερώνει ότι θα φύγει, ότι θα λείπει λίγη ώρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάντα είχαμε ενημέρωση στο τηλέφωνο. Τώρα και ως σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία».

«Όσα άτομα είχαν επαφή με τη μητέρα μου, όπως κι εμείς, ήταν πριν το βράδυ του Σαββάτου, γιατί το βράδυ Σαββάτου εμείς ήμασταν στο σπίτι όλοι μαζί εδώ. Αυτό είναι που μας έχει προβληματίσει, γιατί δεν υπήρξε κάποια παράξενη συμπεριφορά, ούτε να είναι αγχωμένη με κάτι ή να νιώθει άβολα».

Την ίδια στιγμή, ο πρώην σύντροφος της 43χρονης εντοπίστηκε νεκρός, από τραύμα με καραμπίνα, σε εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, κοντά στην περιοχή όπου είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού της Ελευθερίας. Ο άνδρας είχε δώσει κατάθεση στην αστυνομία, όπου εμφανίστηκε με αμυχές και δήλωσε ότι είχε πέσει με τη μηχανή του.

« Είχαν χωρίσει πριν δύο με τρεις μήνες περίπου. Ο χωρισμός τώρα ήταν ένας φυσιολογικός χωρισμός, δεν χρειάστηκε να μπούμε στη μέση εμείς να υπήρξε κάποιος τσακωμός, κάποιος καυγάς έντονος. Στεναχωρημένοι δεν ήταν, γιατί ήταν ένας λογικός χωρισμός. Δηλαδή είχαν κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι απλά δεν ταιριάζουν και προχώρησαν τη ζωή τους δηλαδή. Και ο σύντροφός της μετά από λίγο διάστημα μάθαμε ότι είχε νέα σχέση».

«Από τη στιγμή τώρα που έγινε και αυτό με την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της μητέρας μου, έχω αρχίσει τώρα να σκέφτομαι και λίγο αρνητικά. Εγώ το μόνο που θέλω να ξέρω είναι να δω από τη μητέρα μου ένα σημάδι ζωής» λέει το παιδί της.

Το αυτοκίνητό της παραμένει άφαντο, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία και του όρους Γιούχτα. Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΡΤ, το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου εξέπεμψε από την κεραία στην κορυφή του Γιούχτα, η οποία καλύπτει μια μεγάλη ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων.